Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: футболист или порноактер?
Тест: футболист или порноактер?
2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

Агент Васина заявил, что игрок готов вернуться в ЦСКА

Арсен Минасов, агент защитника «Кайрата» Виктора Васина, высказался о возможном возвращении своего клиента в ЦСКА.

– Сейчас у ЦСКА непростая кадровая ситуация, есть большой недобор центральных защитников. Как вы думаете, если у Виктора еще когда-нибудь будет возможность вернуться в ЦСКА, он согласится?

– Конечно, Виктор рассмотрит такой вариант. Мне кажется, что у ЦСКА нет кадровых проблем.

– Разве? Ушeл Бийол, уехал в Бразилию Фукс.

Бруно Фукс сыграл полторы игры за всe время. Разве это проблема? Проблема, когда уходил Марио Фернандес. А уход Бруно Фукса, который и не играл в ЦСКА – я не вижу в этом никакой проблемы для клуба.

  • В феврале Васин подписал контракт с «Каратом» до конца 2022 года с возможностью продления еще на год.
  • Он выступал за ЦСКА с 2011 года.
  • В составе московского клуба Васин стал трехкратным чемпионом России.

Новости по теме
Владелец «Кайрата»: «Васин сам хотел к нам перейти» 1
Васин: «11 лет в ЦСКА – огромный срок. Пришло время выйти из зоны комфорта» 6
ЦСКА объявил о переходе Васина в «Кайрат». Контракт – до конца 2022 года 4
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:37
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1575

    PassCSKA 41 минуту назад

    Но мы не готовы!!! ))

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11