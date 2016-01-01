Агент Васина заявил, что игрок готов вернуться в ЦСКА

Но мы не готовы!!! ))
Арсен Минасов, агент защитника «Кайрата» Виктора Васина, высказался о возможном возвращении своего клиента в ЦСКА.
– Сейчас у ЦСКА непростая кадровая ситуация, есть большой недобор центральных защитников. Как вы думаете, если у Виктора еще когда-нибудь будет возможность вернуться в ЦСКА, он согласится?
– Конечно, Виктор рассмотрит такой вариант. Мне кажется, что у ЦСКА нет кадровых проблем.
– Разве? Ушeл Бийол, уехал в Бразилию Фукс.
– Бруно Фукс сыграл полторы игры за всe время. Разве это проблема? Проблема, когда уходил Марио Фернандес. А уход Бруно Фукса, который и не играл в ЦСКА – я не вижу в этом никакой проблемы для клуба.
- В феврале Васин подписал контракт с «Каратом» до конца 2022 года с возможностью продления еще на год.
- Он выступал за ЦСКА с 2011 года.
- В составе московского клуба Васин стал трехкратным чемпионом России.