Агент Васина заявил, что игрок готов вернуться в ЦСКА

Арсен Минасов, агент защитника «Кайрата» Виктора Васина, высказался о возможном возвращении своего клиента в ЦСКА.

– Сейчас у ЦСКА непростая кадровая ситуация, есть большой недобор центральных защитников. Как вы думаете, если у Виктора еще когда-нибудь будет возможность вернуться в ЦСКА, он согласится?

– Конечно, Виктор рассмотрит такой вариант. Мне кажется, что у ЦСКА нет кадровых проблем.

– Разве? Ушeл Бийол, уехал в Бразилию Фукс.

– Бруно Фукс сыграл полторы игры за всe время. Разве это проблема? Проблема, когда уходил Марио Фернандес. А уход Бруно Фукса, который и не играл в ЦСКА – я не вижу в этом никакой проблемы для клуба.