«Кайрат» купил защитника ЦСКА Васина (Иван Карпов)

Это лучший трансфер ЦСКА ) Ждал его годами
Журналист Иван Карпов сообщил о трансфере центрального защитника Виктора Васина из ЦСКА в «Кайрат».
У 33-летнего футболиста в июне истекал контракт. С новым клубом он заключил соглашение по схеме «1+1».
Москвичи решили продать игрока, чтобы сэкономить на его зарплате (около 300 тысяч евро).
- Васин выступал за ЦСКА с 2011 года.
- В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
- Рыночная стоимость россиянина – 500 тысяч евро.
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