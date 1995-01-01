«Кайрат» купил защитника ЦСКА Васина (Иван Карпов)

Журналист Иван Карпов сообщил о трансфере центрального защитника Виктора Васина из ЦСКА в «Кайрат».

У 33-летнего футболиста в июне истекал контракт. С новым клубом он заключил соглашение по схеме «1+1».

Москвичи решили продать игрока, чтобы сэкономить на его зарплате (около 300 тысяч евро).

Васин выступал за ЦСКА с 2011 года.

В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.

Рыночная стоимость россиянина – 500 тысяч евро.

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