Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    «Кайрат» купил защитника ЦСКА Васина (Иван Карпов)

    Журналист Иван Карпов сообщил о трансфере центрального защитника Виктора Васина из ЦСКА в «Кайрат».

    У 33-летнего футболиста в июне истекал контракт. С новым клубом он заключил соглашение по схеме «1+1».

    Москвичи решили продать игрока, чтобы сэкономить на его зарплате (около 300 тысяч евро).

    • Васин выступал за ЦСКА с 2011 года.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
    • Рыночная стоимость россиянина – 500 тысяч евро.

    Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей

    Медина – о целях в ЦСКА: «Выиграть все оставшиеся матчи и завоевать чемпионство»

    Медина – о матче со «Спартаком»: «Супердерби. Это важнейший матч чемпионата»

    Алексей Березуцкий – о матче с «Мурсией»: «Где-то за гранью спорта»

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:29
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1712

      Dr.Metal 3 минуты назад

      Это лучший трансфер ЦСКА ) Ждал его годами

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94145
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68772
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru