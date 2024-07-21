Прощальное письмо Васина по случаю ухода из «Кайрата»

Уже бывший игрок «Кайрата» Виктор Васин попрощался с клубом.
«Дорогие кайратовцы!
Пришло время прощаться! Я был рад быть частью жeлто-чeрной семьи. За два с половиной года мы вместе прошли через многое. Я счастлив и горжусь, что был капитаном. Спасибо пацанам, штабу и руководству за доверие и поддержку во всем! Для меня клуб стал больше чем команда, а Алматы вторым домом.
Отдельное спасибо хочется сказать болельщикам – вы всегда с нами и гоните команду вперед! Буду рад увидеть вас всех на матче «Кайрат» – «Тараз» в это воскресенье, где я смогу попрощаться с вами лично.
Желаю клубу много побед, титулов и кубков! Алға, «Қайрат»!» – написал россиянин.
- В этом сезоне 35-летний Васин сыграл за «Кайрат» в 11 матчах.
- Александр Кержаков возглавляет команду из Алматы с конца мая.
- «Кайрат» занимает 3-е место в чемпионате Казахстана с 22 очками после 13 матчей.
Источник: сообщество «Кайрата» в VK