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Прощальное письмо Васина по случаю ухода из «Кайрата»

21 июля 2024, 11:43
3

Уже бывший игрок «Кайрата» Виктор Васин попрощался с клубом.

«Дорогие кайратовцы!

Пришло время прощаться! Я был рад быть частью жeлто-чeрной семьи. За два с половиной года мы вместе прошли через многое. Я счастлив и горжусь, что был капитаном. Спасибо пацанам, штабу и руководству за доверие и поддержку во всем! Для меня клуб стал больше чем команда, а Алматы вторым домом.

Отдельное спасибо хочется сказать болельщикам – вы всегда с нами и гоните команду вперед! Буду рад увидеть вас всех на матче «Кайрат» – «Тараз» в это воскресенье, где я смогу попрощаться с вами лично.

Желаю клубу много побед, титулов и кубков! Алға, «Қайрат»!» – написал россиянин.

  • В этом сезоне 35-летний Васин сыграл за «Кайрат» в 11 матчах.
  • Александр Кержаков возглавляет команду из Алматы с конца мая.
  • «Кайрат» занимает 3-е место в чемпионате Казахстана с 22 очками после 13 матчей.

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Источник: сообщество «Кайрата» в VK
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Кайрат Васин Виктор
Комментарии (3)
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Cleaner
1721554896
С Кержаковым не сработался?
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DVOK68
1721565326
Скучаем по игре Васина за цска
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DOCTOR PENALTY
1722084313
Удачи, Виктор!*"
Ответить
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