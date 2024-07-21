Прощальное письмо Васина по случаю ухода из «Кайрата»

Уже бывший игрок «Кайрата» Виктор Васин попрощался с клубом.

«Дорогие кайратовцы!

Пришло время прощаться! Я был рад быть частью жeлто-чeрной семьи. За два с половиной года мы вместе прошли через многое. Я счастлив и горжусь, что был капитаном. Спасибо пацанам, штабу и руководству за доверие и поддержку во всем! Для меня клуб стал больше чем команда, а Алматы вторым домом.

Отдельное спасибо хочется сказать болельщикам – вы всегда с нами и гоните команду вперед! Буду рад увидеть вас всех на матче «Кайрат» – «Тараз» в это воскресенье, где я смогу попрощаться с вами лично.

Желаю клубу много побед, титулов и кубков! Алға, «Қайрат»!» – написал россиянин.