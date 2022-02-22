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    Васин: «11 лет в ЦСКА – огромный срок. Пришло время выйти из зоны комфорта»

    Защитник Виктор Васин прокомментировал переход в «Кайрат» из ЦСКА .

    «11 лет в ЦСКА – огромный срок. Два раза я уходил в аренду, но все равно ощущал себя армейцем. Был счастлив провести столько лет в ЦСКА, где чувствовал себя невероятно комфортно.

    Слова о том, что наша команда – как семья, кажутся немного заезженными, но именно так и есть. Классные тренеры, потрясающие партнеры по команде, ставшие настоящими друзьями, руководство клуба и сотрудники, которые всегда поддерживали, топовые болельщики – это в памяти навсегда.

    Конечно, хотелось бы добиться большего, но такова жизнь. Пришло время выйти из зоны комфорта. Будем рубиться за «Кайрат», а ЦСКА желаю максимальных успехов!» – написал Васин в инстаграме.

    • Васин выступал за ЦСКА с 2011 года.
    • В составе московского клуба он стал трехкратным чемпионом России.
    • Защитник подписал контракт с «Кайратом» до конца 2022 года.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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    Источник: инстаграм Виктора Васина

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    22.02.2022 12:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 24 февраля 2022, 11:33

      И от чего то клинеру не смешно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2022, 19:26

      ЦСКА связывал определенные надежды с игрой Васина в команде но прогресса у него так и не получилось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 22 февраля 2022, 16:30

      Стеклянный Васин! Сколько лет из 11 ты лечился, а не играл? Я уже даже забыл как он выглядит))) В Кайрате пусть теперь его долечивают)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 22 февраля 2022, 13:15

      Как был на уровне Нальчика, так и остался, если не хуже

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 22 февраля 2022, 13:13

      11 лет за ЦСКА? Витя ты с дубу рухнул, у тебя даже сотни матчей нет.

      0
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