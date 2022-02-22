Васин: «11 лет в ЦСКА – огромный срок. Пришло время выйти из зоны комфорта»

Защитник Виктор Васин прокомментировал переход в «Кайрат» из ЦСКА .

«11 лет в ЦСКА – огромный срок. Два раза я уходил в аренду, но все равно ощущал себя армейцем. Был счастлив провести столько лет в ЦСКА, где чувствовал себя невероятно комфортно.

Слова о том, что наша команда – как семья, кажутся немного заезженными, но именно так и есть. Классные тренеры, потрясающие партнеры по команде, ставшие настоящими друзьями, руководство клуба и сотрудники, которые всегда поддерживали, топовые болельщики – это в памяти навсегда.

Конечно, хотелось бы добиться большего, но такова жизнь. Пришло время выйти из зоны комфорта. Будем рубиться за «Кайрат», а ЦСКА желаю максимальных успехов!» – написал Васин в инстаграме.

Васин выступал за ЦСКА с 2011 года.

В составе московского клуба он стал трехкратным чемпионом России.

Защитник подписал контракт с «Кайратом» до конца 2022 года.