Васин: «11 лет в ЦСКА – огромный срок. Пришло время выйти из зоны комфорта»

Защитник Виктор Васин прокомментировал переход в «Кайрат» из ЦСКА .
«11 лет в ЦСКА – огромный срок. Два раза я уходил в аренду, но все равно ощущал себя армейцем. Был счастлив провести столько лет в ЦСКА, где чувствовал себя невероятно комфортно.
Слова о том, что наша команда – как семья, кажутся немного заезженными, но именно так и есть. Классные тренеры, потрясающие партнеры по команде, ставшие настоящими друзьями, руководство клуба и сотрудники, которые всегда поддерживали, топовые болельщики – это в памяти навсегда.
Конечно, хотелось бы добиться большего, но такова жизнь. Пришло время выйти из зоны комфорта. Будем рубиться за «Кайрат», а ЦСКА желаю максимальных успехов!» – написал Васин в инстаграме.
- Васин выступал за ЦСКА с 2011 года.
- В составе московского клуба он стал трехкратным чемпионом России.
- Защитник подписал контракт с «Кайратом» до конца 2022 года.
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Источник: инстаграм Виктора Васина