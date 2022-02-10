Фернандес: «Акинфеев – истинный капитан ЦСКА. Потом идут Набабкин, Дзагоев, Щенников и Васин»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, кто должен быть капитаном команды.

– Во втором тайме сегодняшнего матча вы на время стали капитаном команды. Как чувствовали себя в этой роли?

– На самом деле, я очень спокойно к этому отношусь. Наш истинный капитан – Игорь Акинфеев, потом идут Набабкин, Дзагоев, Щенников, Васин. Каждый из них способен выполнить эту роль. Тренер сам протянул мне повязку, я ее взял.

Я не из тех, кто много говорит. Но в той части, где я способен помочь, стараюсь делать это, насколько могу. На мой взгляд, на футбольном поле все должны быть капитанами, помогать друг другу, подсказывать и играть на команду.