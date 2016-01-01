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    Фернандес: «Акинфеев – истинный капитан ЦСКА. Потом идут Набабкин, Дзагоев, Щенников и Васин»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, кто должен быть капитаном команды.

    – Во втором тайме сегодняшнего матча вы на время стали капитаном команды. Как чувствовали себя в этой роли?

    – На самом деле, я очень спокойно к этому отношусь. Наш истинный капитан – Игорь Акинфеев, потом идут Набабкин, Дзагоев, Щенников, Васин. Каждый из них способен выполнить эту роль. Тренер сам протянул мне повязку, я ее взял.

    Я не из тех, кто много говорит. Но в той части, где я способен помочь, стараюсь делать это, насколько могу. На мой взгляд, на футбольном поле все должны быть капитанами, помогать друг другу, подсказывать и играть на команду.

    • 35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • В текущем сезоне он пропустил 16 голов в 18 матчах.

    Акинфеев предотвратил 8 голов в РПЛ в 2021 году. Это лучший результат в лиге

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    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13775

      житель СПб 1 минуту назад

      Совершенно верно, бесспорно - насчет Игоря.

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      Рейтинг: +6322

      R_a_i_n 15 минут назад

      Клинер ржет с таких капитанов)))

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      Рейтинг: +13775

      житель СПб > R_a_i_n 1 минуту назад

      Нехорошо что-то писать про человека - когда он забанен, и ничего ответить не может...

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