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    ЦСКА не планировал уход Васина зимой (Metaratings)

    «Кайрат» был инициатором переговоров о переходе центрального защитника ЦСКА Виктора Васина.

    По информации Metaratings, зимний уход 33-летнего футболиста не входил в планы московского клуба.

    ЦСКА хотел сохранить Васина для глубины состава, однако полное восстановление от травмы Хердура Магнуссона убедило клуб отпустить Виктора.

    • Васин выступал за ЦСКА с 2011 года.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
    • Рыночная стоимость россиянина – 500 тысяч евро.

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    Источник: Metaratings

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