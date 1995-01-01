ЦСКА не планировал уход Васина зимой (Metaratings)

«Кайрат» был инициатором переговоров о переходе центрального защитника ЦСКА Виктора Васина.

По информации Metaratings, зимний уход 33-летнего футболиста не входил в планы московского клуба.

ЦСКА хотел сохранить Васина для глубины состава, однако полное восстановление от травмы Хердура Магнуссона убедило клуб отпустить Виктора.

Васин выступал за ЦСКА с 2011 года.

В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.

Рыночная стоимость россиянина – 500 тысяч евро.

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