ЦСКА не планировал уход Васина зимой (Metaratings)

«Кайрат» был инициатором переговоров о переходе центрального защитника ЦСКА Виктора Васина.
По информации Metaratings, зимний уход 33-летнего футболиста не входил в планы московского клуба.
ЦСКА хотел сохранить Васина для глубины состава, однако полное восстановление от травмы Хердура Магнуссона убедило клуб отпустить Виктора.
- Васин выступал за ЦСКА с 2011 года.
- В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
- Рыночная стоимость россиянина – 500 тысяч евро.
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