Владелец «Кайрата»: «Васин сам хотел к нам перейти»

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал переход защитника ЦСКА Виктора Васина.

«Мы довольны трансфером Васина, и хочу поблагодарить руководство ЦСКА, что пошли нам навстречу. Была очень быстрая сделка. Главное, что футболист сам хотел перейти, это было очень важно.

Нам нужен был опытный игрок, потому что «Кайрат» – молодая команда, и важно, что Васин – русскоговорящий футболист. Надеемся, он нам поможет», – сказал Боранбаев.