Владелец «Кайрата»: «Васин сам хотел к нам перейти»

САМ ХОТЕЛ ПЕРЕЙТИ!?!?!?!?!?!?
Может НАЗАРБАЕВ попросил ?
Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал переход защитника ЦСКА Виктора Васина.
«Мы довольны трансфером Васина, и хочу поблагодарить руководство ЦСКА, что пошли нам навстречу. Была очень быстрая сделка. Главное, что футболист сам хотел перейти, это было очень важно.
Нам нужен был опытный игрок, потому что «Кайрат» – молодая команда, и важно, что Васин – русскоговорящий футболист. Надеемся, он нам поможет», – сказал Боранбаев.
- Васин подписал контракт с «Каратом» до конца 2022 года с возможностью продления еще на год.
- Он выступал за ЦСКА с 2011 года.