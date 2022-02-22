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    Владелец «Кайрата»: «Васин сам хотел к нам перейти»

    Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал переход защитника ЦСКА Виктора Васина.

    «Мы довольны трансфером Васина, и хочу поблагодарить руководство ЦСКА, что пошли нам навстречу. Была очень быстрая сделка. Главное, что футболист сам хотел перейти, это было очень важно.

    Нам нужен был опытный игрок, потому что «Кайрат» – молодая команда, и важно, что Васин – русскоговорящий футболист. Надеемся, он нам поможет», – сказал Боранбаев.

    • Васин подписал контракт с «Каратом» до конца 2022 года с возможностью продления еще на год.
    • Он выступал за ЦСКА с 2011 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.02.2022 16:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 февраля 2022, 21:08

      САМ ХОТЕЛ ПЕРЕЙТИ!?!?!?!?!?!?
      Может НАЗАРБАЕВ попросил ?

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