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Клуб Кержакова расстался с бывшим защитником сборной России

19 июля 2024, 13:45
1

Бывший защитник сборной России Виктор Васин покинул «Кайрат», который тренирует Александр Кержаков. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Виктор присоединился к нашей команде в начале 2022 года и с тех пор стал неотъемлемой частью нашего клуба. За время своего пребывания в составе жeлто-чeрных он провeл 68 матчей и забил 4 гола, но его вклад в команду был гораздо больше, чем можно выразить цифрами. Он вдохновлял товарищей по команде, поддерживал нас в трудные моменты и всегда отдавался игре на 100%.

Большая семья ФК «Кайрат» искренне благодарит Виктора за его преданность, трудолюбие и профессионализм! Желаем ему благополучия и успехов во всех начинаниях!» – говорится в сообщении.

  • В этом сезоне 35-летний Васин сыграл за «Кайрат» в 11 матчах.
  • Кержаков возглавляет команду из Алматы с конца мая.
  • «Кайрат» занимает третье место в чемпионате Казахстана с 22 очками после 13 матчей.

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Источник: официальный сайт «Кайрата»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Васин Виктор Кержаков Александр
Комментарии (1)
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Цугундeр
1721387916
"Полковник Васин созвал свой полк И сказал им: Пойдем домой. " А он долго держался... такие данные , а такая бестолковка на плечах..(
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