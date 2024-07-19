Клуб Кержакова расстался с бывшим защитником сборной России

Бывший защитник сборной России Виктор Васин покинул «Кайрат», который тренирует Александр Кержаков. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Виктор присоединился к нашей команде в начале 2022 года и с тех пор стал неотъемлемой частью нашего клуба. За время своего пребывания в составе жeлто-чeрных он провeл 68 матчей и забил 4 гола, но его вклад в команду был гораздо больше, чем можно выразить цифрами. Он вдохновлял товарищей по команде, поддерживал нас в трудные моменты и всегда отдавался игре на 100%.

Большая семья ФК «Кайрат» искренне благодарит Виктора за его преданность, трудолюбие и профессионализм! Желаем ему благополучия и успехов во всех начинаниях!» – говорится в сообщении.