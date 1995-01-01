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    Васин – перед игрой с «Уралом»: «У ЦСКА хорошая статистика матчей в Екатеринбурге»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против «Урала». Он ждет сложной встречи.

    «У нас хорошая статистика матчей в Екатеринбурге, но она не будет иметь никакого значения. «Урал» набрал хороший ход, Илья Помазун не пропускает уже три тура подряд в РПЛ, поэтом впереди непростая игра. Но простых сейчас и не бывает, мы к этому готовы», – сказал Васин.

    • Матч начнется в 14:00 по Москве.
    • ЦСКА не проигрывает «Уралу» в чемпионате с 1995 года.
    • ЦСКА в случае победы поднимется в зону еврокубков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер ЦСКА

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