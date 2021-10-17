Васин – перед игрой с «Уралом»: «У ЦСКА хорошая статистика матчей в Екатеринбурге»

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против «Урала». Он ждет сложной встречи.

«У нас хорошая статистика матчей в Екатеринбурге, но она не будет иметь никакого значения. «Урал» набрал хороший ход, Илья Помазун не пропускает уже три тура подряд в РПЛ, поэтом впереди непростая игра. Но простых сейчас и не бывает, мы к этому готовы», – сказал Васин.