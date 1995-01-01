Eurostavka: ЦСКА предложил Васину новый контракт

Защитник ЦСКА Виктор Васин может остаться в московском клубе.

По информации Eurostavka, ЦСКА предложил 32-летнему игроку продлить контракт, который истекает этим летом. Стороны начнут переговоры в ближайшее время.

Отмечается, что московский клуб намерен сохранить Васина для ротации.