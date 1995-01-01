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    Eurostavka: ЦСКА предложил Васину новый контракт

    Защитник ЦСКА Виктор Васин может остаться в московском клубе.

    По информации Eurostavka, ЦСКА предложил 32-летнему игроку продлить контракт, который истекает этим летом. Стороны начнут переговоры в ближайшее время.

    Отмечается, что московский клуб намерен сохранить Васина для ротации.

    • Васин играет за ЦСКА с 2011 года.
    • В этом сезоне РПЛ он провел 13 матчей.
    • Рыночная стоимость игрока – 700 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +20360

      bset 35 минут назад

      Ну после прихода Олича Васин стал играть получше. Похоже есть истина в словах Овчиннникова, что Ганчаренко - авторитарный тренер, а современных футболистов нужно мотивировать иначе. Не удивлюсь, если следующий сезон для Васина станет лучшим в карьере.

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      Рейтинг: +1084

      Atom2020 38 минут назад

      Он и сейчас-то полсезона на лавке просидел ... есть такая должность - почетный зритель)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22299

      Боцман59rus 58 минут назад

      Для ротации? ...мудрое решение, с Васиным в составе, армейцев ротируют все, кому не лень

      1
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      Рейтинг: +13851

      JTherry > Боцман59rus 33 минуты назад

      можно им еще Кутепа предложить для более активной "в ротации") Орешкин, соглашайся - ЗМС ведь, не х** собачий...

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      Рейтинг: +12236

      Skull_Boy 1 час назад

      Ххаххахаха, да там собирается сборная л0х0в - Васин, Карпов, Болотный, Ахметов, Чалов, Щенников и Обляков с неваляшкой Сигурдсоном

      0
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      Рейтинг: -919

      СуперПАВ9 > Skull_Boy 17 минут назад

      На себя посмотри лох

      0
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      Рейтинг: +355

      jengais 1 час назад

      Васин, Заболотный....просто не могу поверить, ЦСКА всегда в пример всем был, а сейчас((

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