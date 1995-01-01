Eurostavka: ЦСКА предложил Васину новый контракт

Ну после прихода Олича Васин стал играть получше. Похоже есть истина в словах Овчиннникова, что Ганчаренко - авторитарный тренер, а современных футболистов нужно мотивировать иначе. Не удивлюсь, если следующий сезон для Васина станет лучшим в карьере.
Защитник ЦСКА Виктор Васин может остаться в московском клубе.
По информации Eurostavka, ЦСКА предложил 32-летнему игроку продлить контракт, который истекает этим летом. Стороны начнут переговоры в ближайшее время.
Отмечается, что московский клуб намерен сохранить Васина для ротации.
- Васин играет за ЦСКА с 2011 года.
- В этом сезоне РПЛ он провел 13 матчей.
- Рыночная стоимость игрока – 700 тысяч евро.