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    Президент «Урала»: «Хорошо, что известный тренер по выводу команд в ФНЛ в свое время нас покинул»

    Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что команде пошел на пользу уход Вадима Скрипченко с поста главного тренера в ноябре 2016 года.

    «Хорошо, что этот известный тренер по выводу команд в ФНЛ в свое время нас покинул. А то и мы могли бы там оказаться. Он уже две команды в ФНЛ отправил. Сейчас еще кого-то найдет и третью команду в ФНЛ отправит.

    А «Урал» будет играть в Премьер-лиге. Даже нельзя ставить вопрос, останемся ли мы в РФПЛ. У нас хорошая команда, шаг за шагом надо идти вверх», – сказал Иванов.

    После «Урала» белорусский специалист поочередно возглавлял «Крылья Советов» и «Анжи». Обе команды под его руководством вылетели из Премьер-лиги в ФНЛ.

    Источник: Sport24

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    22.05.2018 15:40
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 24 мая 2018, 07:50

      вызывает удивление тренер ничего не показавший идет на расхват, меняет клубы как носки.

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 13:04

      Обида Иванова понятна, Скрипченко ушел из Урала без объяснений.

      2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 23 мая 2018, 12:23

      Скрипач не нужен (с)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 мая 2018, 21:25

      Один покинул, другой пришел. Оба известные...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 19:06

      что верно то верно)) в самую точку попал и скрипку уколол))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 22 мая 2018, 18:41

      Господин уральский руководитель "кусанул" тренера Скрипченко,при удобном случае,подчеркнув что он и его команда хороши и никогда не упадут в ФНЛ ,от этого никто не застрахован и никто не знает что будет через год .А по поводу " шаг за шагом идти на верх" при Иванове больше подходит" шаг за шагом топчемся на месте"

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 22 мая 2018, 18:07

      Я думаю это Белорусская месть за что-то

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 22 мая 2018, 16:20

      Анжи в последнее время находят самых худших, что вратарей, тренеров, напов, ползаш, и защитников

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Avaretz 22 мая 2018, 17:35

      За бесплатно берут, я даже подозреваю что игроки сами платят Анжи чтоб их подписали!

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 22 мая 2018, 16:19

      Скрипченко это правда ужас...даже ни капли намека на игру

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 22 мая 2018, 16:13

      Только вот возникает один вопрос, как такой тренер находит себе работу в РФПЛ вообще ? Как я понимаю к нему как правило обращаются команды которым и не хочется играть в высшем дивизионе на тот момент когда он приходит , иначе я не могу этого объяснить.

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