Президент «Урала»: «Хорошо, что известный тренер по выводу команд в ФНЛ в свое время нас покинул»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что команде пошел на пользу уход Вадима Скрипченко с поста главного тренера в ноябре 2016 года.

«Хорошо, что этот известный тренер по выводу команд в ФНЛ в свое время нас покинул. А то и мы могли бы там оказаться. Он уже две команды в ФНЛ отправил. Сейчас еще кого-то найдет и третью команду в ФНЛ отправит.

А «Урал» будет играть в Премьер-лиге. Даже нельзя ставить вопрос, останемся ли мы в РФПЛ. У нас хорошая команда, шаг за шагом надо идти вверх», – сказал Иванов.

После «Урала» белорусский специалист поочередно возглавлял «Крылья Советов» и «Анжи». Обе команды под его руководством вылетели из Премьер-лиги в ФНЛ.