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  • Президент «Урала»: «Хорошо, что известный тренер по выводу команд в ФНЛ в свое время нас покинул»

Президент «Урала»: «Хорошо, что известный тренер по выводу команд в ФНЛ в свое время нас покинул»

22 мая 2018, 15:40
18

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что команде пошел на пользу уход Вадима Скрипченко с поста главного тренера в ноябре 2016 года.

«Хорошо, что этот известный тренер по выводу команд в ФНЛ в свое время нас покинул. А то и мы могли бы там оказаться. Он уже две команды в ФНЛ отправил. Сейчас еще кого-то найдет и третью команду в ФНЛ отправит.

А «Урал» будет играть в Премьер-лиге. Даже нельзя ставить вопрос, останемся ли мы в РФПЛ. У нас хорошая команда, шаг за шагом надо идти вверх», – сказал Иванов.

После «Урала» белорусский специалист поочередно возглавлял «Крылья Советов» и «Анжи». Обе команды под его руководством вылетели из Премьер-лиги в ФНЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Скрипченко Вадим Иванов Григорий
Комментарии (18)
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PUZIAKA
1526993834
Он обе команды принимал в зоне вылета, на мой взгляд, жуткое хамство со стороны Урала. Я бы на месте любого тренера задумался, стоит ли идти к ним работать, раз они такие высказывания, бьющие по репутации, позволяют себе.
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hevbn 28
1526994825
Только вот возникает один вопрос, как такой тренер находит себе работу в РФПЛ вообще ? Как я понимаю к нему как правило обращаются команды которым и не хочется играть в высшем дивизионе на тот момент когда он приходит , иначе я не могу этого объяснить.
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Федя Кабак
1526995180
Скрипченко это правда ужас...даже ни капли намека на игру
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Отчаянный Пердун
1527001650
Я думаю это Белорусская месть за что-то
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fanchik
1527003684
Господин уральский руководитель "кусанул" тренера Скрипченко,при удобном случае,подчеркнув что он и его команда хороши и никогда не упадут в ФНЛ ,от этого никто не застрахован и никто не знает что будет через год .А по поводу " шаг за шагом идти на верх" при Иванове больше подходит" шаг за шагом топчемся на месте"
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OfaZavr
1527005171
что верно то верно)) в самую точку попал и скрипку уколол))
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prezent2017
1527013541
Один покинул, другой пришел. Оба известные...
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Karpathian
1527067387
Скрипач не нужен (с)
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zigbert
1527069864
Обида Иванова понятна, Скрипченко ушел из Урала без объяснений.
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юрий николаевич
1527137416
вызывает удивление тренер ничего не показавший идет на расхват, меняет клубы как носки.
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