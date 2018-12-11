Скрипченко требует от «Анжи» 3 миллиона и 500 тысяч штрафа для махачкалинцев

Бывший тренер «Анжи» Вадим Скрипченко требует от клуба выплатить ему долг по зарплате в размере 3 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Белорусский специалист возглавлял махачкалинцев в сезоне-2017/18. Команда вылетела в ФНЛ, но продолжила выступления в высшем дивизионе из-за банкротства «Амкара». После сезона Скрипченко уволили, но деньги ему так и не выплатили, хотя тренер и выиграл суд по этому делу.

Теперь же Скрипченко требует вернуть ему положенные 3 миллиона. Кроме того, специалист хочет добиться штрафа для «Анжи» в размере 500 тысяч.

В текущем розыгрыше РПЛ махачкалинский клуб испытывает финансовые проблемы.