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    • Скрипченко требует от «Анжи» 3 миллиона и 500 тысяч штрафа для махачкалинцев

    Скрипченко требует от «Анжи» 3 миллиона и 500 тысяч штрафа для махачкалинцев

    Бывший тренер «Анжи» Вадим Скрипченко требует от клуба выплатить ему долг по зарплате в размере 3 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Белорусский специалист возглавлял махачкалинцев в сезоне-2017/18. Команда вылетела в ФНЛ, но продолжила выступления в высшем дивизионе из-за банкротства «Амкара». После сезона Скрипченко уволили, но деньги ему так и не выплатили, хотя тренер и выиграл суд по этому делу.

    Теперь же Скрипченко требует вернуть ему положенные 3 миллиона. Кроме того, специалист хочет добиться штрафа для «Анжи» в размере 500 тысяч.

    В текущем розыгрыше РПЛ махачкалинский клуб испытывает финансовые проблемы.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    11.12.2018 18:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +679

      life85 11 декабря 2018, 22:39

      Кто кому в итоге должен остался - большой вопрос !!!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 декабря 2018, 21:42

      у них на суп ничего нет а ты про каких то 3 ляма с копейками требуешь

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 11 декабря 2018, 20:42

      3 млн за то что в ФНЛ отправил, ладно 3 млн вернуть надо, а вот 500тыс.штрафа это уже гнилая душа

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 декабря 2018, 20:15

      Сплавил в ФНЛ и еще чего-то требует. Может его за сплав на 5 лямов оштрафовать?

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 декабря 2018, 20:08

      От "Анжи",руководство которого уже давно спрятало все концы в воду,можно требовать хоть фирмана на правлениев поднебесном царстве."С Каспийска выдачи нет". Требуй возмещения воздухом,штангами и сетками для ворот.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 11 декабря 2018, 19:29

      Скрипченко пахал весь год за Анжи, теперь собирает урожай

      2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 11 декабря 2018, 19:03

      Дотребуется и окажется на кирпичном заводе.

      0
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 11 декабря 2018, 18:50

      Ну кормушка не резиновая, и так погасили долги ЧАСТИЧНО!

      1
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