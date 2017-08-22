Гершкович: «Григорян понял: славу надо завоевывать работой, а не разговорами»

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что темперамент помешал Александру Григоряну проявить себя на посту главного тренера «Анжи». Напомним, специалист был недавно уволен, а его место занял Вадим Скрипченко.

— Обычно, когда команда меняет тренера, она встряхивается и показывает хороший результат. Но «Анжи» проиграл 0:6 «Рубину». Почему все-таки в Махачкале «не пошло» у Александра Григоряна, которого вы хвалили?

— Понимаете, в чем дело. Григоряна знаю хорошо. Очень эмоциональный человек. Необычная психика. Специалист грамотный, хорошо знает методику тренировочного процесса. Да и взгляды на футбол, на принципы формирования команды, на игроков у него интересные. Просто очень вспыльчивый, восприимчивый. Думаю, он проанализировал ошибки. Главное Григорян понял: славу надо завоевывать работой, а не разговорами. Он себя еще покажет, последнего слова в большом футболе не сказал. Желаю ему удачи в дальнейшем. Но нужно быть тактичнее. Больше внимания уделять взаимоотношениям внутри команды, меньше выносить эти вопросы на публику.

Что касается выбора «Анжи», назначившего Скрипченко вместо Григоряна, мне трудно понять его логику. Когда меняешь тренера, надо брать того, кто лучше. Скрипченко вылетел с «Крыльями Советов» из премьер-лиги в ФНЛ. За какие заслуги его взяли в «Анжи», для меня загадка.