Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гершкович: «Григорян понял: славу надо завоевывать работой, а не разговорами»

    Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что темперамент помешал Александру Григоряну проявить себя на посту главного тренера «Анжи». Напомним, специалист был недавно уволен, а его место занял Вадим Скрипченко.

    — Обычно, когда команда меняет тренера, она встряхивается и показывает хороший результат. Но «Анжи» проиграл 0:6 «Рубину». Почему все-таки в Махачкале «не пошло» у Александра Григоряна, которого вы хвалили?

    — Понимаете, в чем дело. Григоряна знаю хорошо. Очень эмоциональный человек. Необычная психика. Специалист грамотный, хорошо знает методику тренировочного процесса. Да и взгляды на футбол, на принципы формирования команды, на игроков у него интересные. Просто очень вспыльчивый, восприимчивый. Думаю, он проанализировал ошибки. Главное Григорян понял: славу надо завоевывать работой, а не разговорами. Он себя еще покажет, последнего слова в большом футболе не сказал. Желаю ему удачи в дальнейшем. Но нужно быть тактичнее. Больше внимания уделять взаимоотношениям внутри команды, меньше выносить эти вопросы на публику.

    Что касается выбора «Анжи», назначившего Скрипченко вместо Григоряна, мне трудно понять его логику. Когда меняешь тренера, надо брать того, кто лучше. Скрипченко вылетел с «Крыльями Советов» из премьер-лиги в ФНЛ. За какие заслуги его взяли в «Анжи», для меня загадка.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2017 10:36
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 августа 2017, 19:16

      Интересно, как Гершкович понял, что Григорян проанализировал ошибки? Григорян нигде не устроился, никого не тренирует и ничего не говорит. Еще один телепат появился?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > Serjoga 23 августа 2017, 08:53

      В московсий Арарат - главным тренером ушел

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > hellkid 23 августа 2017, 20:42

      Ну посмотрим на результаты Арарата под его руководством к зиме будем говорить о чем он понял, а чего не понял.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 22 августа 2017, 18:22

      этот балобол который возомнил себя мауринью и на которого гнал вылетел на старте а маур в мю и кто есть кто))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      hirurg99 22 августа 2017, 12:26

      Прикольный этот Григорян, но понтовитый. Рано ему в высшей лиге работать, надо ещё девчонок потренировать.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11