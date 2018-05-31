Скрипченко покинул «Анжи»

Пресс-служба «Анжи» на официальном сайте клуба объявила об уходе Вадима Скрипченко с поста главного тренера.

«31 мая истек срок действия соглашения между «Анжи» и наставником команды.

Белорусский специалист возглавил «Анжи» в августе 2017 года. Под руководством Скрипченко «Анжи» провел 27 матчей, в которых одержал 6 побед, еще 6 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, по итогам РФПЛ-2017/18 махачкалинский клуб вышел в раунд стыковых матчей за право участие в турнире на следующий сезон. «Анжи» уступил «Енисею» со счетом 0:3.

Следующий сезон команда проведет в ФНЛ.