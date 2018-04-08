Скрипченко – о разгроме от «Спартака»: «Показалось, что наши команды в разных весовых категориях»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4) в рамках 25-го тура РФПЛ.

Махачкалинский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Спартак» играл по счeту и с большим запасом. Мне со скамейки показалось, что мы были немного в разных весовых категориях. «Спартак» смотрелся намного солиднее, мастеровитее индивидуально и командно. Поэтому надо принять поражение и двигаться дальше», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».