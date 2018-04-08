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    Скрипченко – о разгроме от «Спартака»: «Показалось, что наши команды в разных весовых категориях»

    Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4) в рамках 25-го тура РФПЛ.

    Махачкалинский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

    «Спартак» играл по счeту и с большим запасом. Мне со скамейки показалось, что мы были немного в разных весовых категориях. «Спартак» смотрелся намного солиднее, мастеровитее индивидуально и командно. Поэтому надо принять поражение и двигаться дальше», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.04.2018 21:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 8 апреля 2018, 22:18

      Это верно. Спартак и Анжи сравнивать трудно. Зато еще ниже Анжи есть Тосно и СКА, по странной прихоти судьбы попавшие в РФПЛ. Так что Скрипченко может быть спокоен.

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