Скрипченко – о разгроме от «Спартака»: «Показалось, что наши команды в разных весовых категориях»

Это верно. Спартак и Анжи сравнивать трудно. Зато еще ниже Анжи есть Тосно и СКА, по странной прихоти судьбы попавшие в РФПЛ. Так что Скрипченко может быть спокоен.
Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4) в рамках 25-го тура РФПЛ.
Махачкалинский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.
«Спартак» играл по счeту и с большим запасом. Мне со скамейки показалось, что мы были немного в разных весовых категориях. «Спартак» смотрелся намного солиднее, мастеровитее индивидуально и командно. Поэтому надо принять поражение и двигаться дальше», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».