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Вадим Скрипченко
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
20:49
Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорогого игрока Англии
20:43
«Реал» – «Челси»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов
20:19
Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России
4
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
5
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Все новости
21:25
Где смотреть матч «Милан» – «Наполи»: 1/4 финала Лиги чемпионов
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21:20
Оффтоп
КХЛ. ЦСКА выиграл серию со СКА и встретится с «Ак Барсом» в финале
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
1
21:00
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«Реал» против «Челси»! Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на топ-матч Лиги чемпионов
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
20:29
Оффтоп
Экс-хоккеист «Адмирала»: «Русские – законченные алкоголики, пьют до чертиков»
5
20:24
Ледяхов объяснил спад «Спартака»
1
20:11
Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
19:56
Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
1
19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
5
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
2
18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
1
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
6
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
8
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
5
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
5
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
9
17:00
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16:58
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3
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Вадим Скрипченко - новости
Тренер
Имя
Вадим
Фамилия
Скрипченко
Команда
Динамо
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
29 ноября 1975
Статистика
Новости
Статьи
Посты
27 марта
23:34
Президент «Урала» Иванов: «В футболе было много ударов, но самый большой – от Вадима Скрипченко»
28 января
19:49
Видео
Тренер «Динамо» Мн Скрипченко обзвонил фанатов и призвал покупать абонементы
6 февраля 2021
17:52
Григорий Иванов – о Скрипченко: «С негодяями не здороваюсь»
1
5 января 2019
10:20
Фото
Скрипченко – главный тренер «Торпедо-БелАЗ»
1
24 декабря 2018
06:56
Скрипченко возглавит «Торпедо-БелАЗ»
21 декабря 2018
21:50
РФС по заявлению Скрипченко оштрафовал «Анжи». Клуб должен тренеру 3 миллиона
11 декабря 2018
20:46
Гендиректор «Анжи»: «Мы должны Скрипченко 3 миллиона. Признаем. Но у нас нет денег»
4
18:40
Скрипченко требует от «Анжи» 3 миллиона и 500 тысяч штрафа для махачкалинцев
8
27 сентября 2018
09:41
Скрипченко уволен из «Арарат-Армении» спустя два месяца после назначения
31 мая 2018
17:00
Скрипченко покинул «Анжи»
8
22 мая 2018
15:40
Президент «Урала»: «Хорошо, что известный тренер по выводу команд в ФНЛ в свое время нас покинул»
18
21 мая 2018
01:47
Скрипченко извинился перед фанатами «Анжи» после вылета в ФНЛ
1
00:38
Команда Скрипченко вылетела в ФНЛ второй сезон подряд
4
22 апреля 2018
00:36
Скрипченко: «Поражение от «Урала» обидное, но жизнь продолжается»
5
8 апреля 2018
21:45
Скрипченко – о разгроме от «Спартака»: «Показалось, что наши команды в разных весовых категориях»
1
3 декабря 2017
22:01
Скрипченко: «Приятно, что победили «СКА-Хабаровск». Это была игра за шесть очков»
2
14 октября 2017
19:01
Скрипченко: «Анжи» играл целостно и организованно. Обидно проигрывать в таком матче»
1 октября 2017
21:15
Скрипченко – после ничьей с «Зенитом»: «Анжи» заслуживал победы»
21
23 сентября 2017
21:47
Скрипченко: «Пенальти «Спартака» высосан из пальца. Давайте на равных посоревнуемся и выясним, кто сильнее»
29
25 августа 2017
22:15
Скрипченко: «Победа над «Уфой» – заслуженная. На поле оказались мужики»
7
22 августа 2017
10:36
Гершкович: «Григорян понял: славу надо завоевывать работой, а не разговорами»
5
21 августа 2017
08:30
Попов дал Каррере еще два-три тура до увольнения
14
19 августа 2017
22:23
Скрипченко – о разгроме от «Рубина»: «Неприятно, болезненно и очень стыдно»
7
21:48
РФПЛ. «Анжи» в дебютном матче Скрипченко пропустил шесть мячей от «Рубина»
6
15 августа 2017
00:48
Скрипченко: «Смотрел матч «Анжи» – «Динамо», а уже в полночь мне позвонили от махачкалинцев»
1
14 августа 2017
21:00
Фото
Официально: Скрипченко – новый главный тренер «Анжи»
12
13 августа 2017
16:13
Источник: Скрипченко возглавит «Анжи»
8
29 мая 2017
20:26
СМИ: «Крылья Советов» назовут имя нового главного тренера 30 мая. Тихонов и Рахимов – в числе претендентов
10
19:24
Ташуев: «Не могу комментировать интерес «Крыльев Советов»
1
26 мая 2017
19:34
Источник: Скрипченко покинет пост главного тренера «Крыльев Советов»
6
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