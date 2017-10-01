Скрипченко – после ничьей с «Зенитом»: «Анжи» заслуживал победы»

Конечно заслуживал, если посмотреть на статистику:
владение мячом: 32 против 68 у Зенита
доля выигранных единоборств 45 против 55
точность передач: 71 % против 84%
ВЫНОСЫ!!!!: 7 против 3 - только здесь Анжи был сильнее.
удары: 7 (2) против 16 (5)
Так что складывается впечатление, что Скрипченко игру не смотрел,
в сухом остатке, если не смотреть этот матч, а просто посмотреть статистику после игры, то получается что команда которая владела мячом 32 % игрового времени, провела две удачные атаки и забила в них голы, а потом большую часть времени матча провела в обороне.
Возникает вопрос, как команда которая весь матч провела в обороне заслуживает звания сильнейшей команды по итогам этой игры?
Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал ничью с «Зенитом» (2:2) в рамках 12-го тура РФПЛ.
«Безусловно, есть разочарование из-за того, что не выиграли, хотя вели в счете. Мы заслуживали победы, но ничья с таким соперником заслуживает уважения. Игра в нашем исполнении была хорошей, мы на правильном пути. Как глоточек воздуха, нам нужна была победа, чтобы надежнее себя чувствовать в турнирном плане.
Команда борется и старается, я ей благодарен. Думаю, матч доставил удовольствие зрителям», — сказал специалист.
Махачкалинский клуб остался на последнем месте в турнирной таблице.