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    Скрипченко – после ничьей с «Зенитом»: «Анжи» заслуживал победы»

    Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал ничью с «Зенитом» (2:2) в рамках 12-го тура РФПЛ.

    «Безусловно, есть разочарование из-за того, что не выиграли, хотя вели в счете. Мы заслуживали победы, но ничья с таким соперником заслуживает уважения. Игра в нашем исполнении была хорошей, мы на правильном пути. Как глоточек воздуха, нам нужна была победа, чтобы надежнее себя чувствовать в турнирном плане.

    Команда борется и старается, я ей благодарен. Думаю, матч доставил удовольствие зрителям», — сказал специалист.

    Махачкалинский клуб остался на последнем месте в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2017 21:15
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 2 октября 2017, 15:59

      Конечно заслуживал, если посмотреть на статистику:
      владение мячом: 32 против 68 у Зенита
      доля выигранных единоборств 45 против 55
      точность передач: 71 % против 84%
      ВЫНОСЫ!!!!: 7 против 3 - только здесь Анжи был сильнее.
      удары: 7 (2) против 16 (5)

      Так что складывается впечатление, что Скрипченко игру не смотрел,
      в сухом остатке, если не смотреть этот матч, а просто посмотреть статистику после игры, то получается что команда которая владела мячом 32 % игрового времени, провела две удачные атаки и забила в них голы, а потом большую часть времени матча провела в обороне.
      Возникает вопрос, как команда которая весь матч провела в обороне заслуживает звания сильнейшей команды по итогам этой игры?

      -1
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 2 октября 2017, 07:24

      Зенит точно победы не заслужил,
      Рикошет бомжам подсобил.

      1
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      Рейтинг: +11358

      alp 1 октября 2017, 22:58

      играли, конечно, очень неплохо, но, пожалуй, счет по игре

      3
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      Рейтинг: +17981

      paracetamol 1 октября 2017, 22:57

      Ты хоть бы поле свое отремонтировал: грязь, кочки, трава не стрижена, мяч не катит и не отскакивает, а потом с нормальными командами пробовал бы победы добиться. Кишлак или аул захолустный!

      2
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 1 октября 2017, 22:39

      Традиционно трудно с Анжи. Но не проиграли, это уже лучше, чем раньше. Теперь Манчини знает.

      1
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      ...
      Рейтинг: +17981

      paracetamol > Бриг 1 октября 2017, 22:59

      Из РФС от Мудко позвонили и попросили Манчини сохранить интригу в чемпионате. Пришлось, ничего не поделаешь.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +131

      VIKZH 1 октября 2017, 22:22

      И Урал с Тереком заслуживал победы- слил Урал, и Крылья Советов заслуживали остаться в вышке- слил крылья. Тебе бы книжки фантастические писать не добитый хохол на ридной мове. Лучше бы меньше пи.дел, поле привели бы в божеское состояние. 05 гоните этого салоеда, он и вас продаст

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik > VIKZH 1 октября 2017, 22:27

      Разве он не белорус?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > vitvik 3 октября 2017, 09:16

      бялорус,но уж очень на хохла смахивает)))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 1 октября 2017, 22:15

      Зенит выцарапал ничейку. В позапрошлом туре над Спартаком смеялись. Счёт тот же.

      3
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      ...
      Рейтинг: +11358

      alp > vitvik 1 октября 2017, 23:00

      не забудь сравнить график игр после летнего перерыва

      4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 октября 2017, 22:00

      Если напрячься, любой аутсайдер играет не хуже лидеров...

      5
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 1 октября 2017, 21:48

      Роскошная игра!!!
      Надеюсь, что ни у кого не повернётся язык в чём-то упрекнуть Анжи!! Крайние игры команда провела с большим подъёмом и вдохновением!.. Конечно, хотелось победы, но...
      Зенит решает свои турнирные задачи... Не пижонили, создавали, но напоролись... После выравнивания счёта, так же хотели склонить чашу весов в свою пользу, но...
      Вадим Викторович, многие Вам скажут сегодня спасибо!!.. Выгребайте с командой на верх таблицы!!.. Успехов!!!..))

      7
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      Рейтинг: +2284

      Бриг > insider_retro 1 октября 2017, 22:36

      Нет, ну на верх-то - это уже издевательство.

      1
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro > Бриг 1 октября 2017, 22:38

      Согласен... Повыше...))

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      Рейтинг: +664

      Небесная > insider_retro 1 октября 2017, 23:13

      спартака

      1
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro > Небесная 1 октября 2017, 23:14

      Футбольный бог разберёт...))

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная > insider_retro 1 октября 2017, 23:18

      в РФС который?

      0
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro > Небесная 1 октября 2017, 23:22

      Там бог не обитает... Его никто не видел, но он есть...

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      Рейтинг: +664

      Небесная > insider_retro 1 октября 2017, 23:59

      Там свой бог и менее справедливый

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      Рейтинг: +33553

      oyabun 1 октября 2017, 21:23

      Матч действительно доставил нам огромное удовольствие своей непредсказуемостью и накалом борьбы. Подобные игры - украшение нашего Чемпионата!

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