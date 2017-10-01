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  • Скрипченко – после ничьей с «Зенитом»: «Анжи» заслуживал победы»

Скрипченко – после ничьей с «Зенитом»: «Анжи» заслуживал победы»

1 октября 2017, 21:15
21

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал ничью с «Зенитом» (2:2) в рамках 12-го тура РФПЛ.

«Безусловно, есть разочарование из-за того, что не выиграли, хотя вели в счете. Мы заслуживали победы, но ничья с таким соперником заслуживает уважения. Игра в нашем исполнении была хорошей, мы на правильном пути. Как глоточек воздуха, нам нужна была победа, чтобы надежнее себя чувствовать в турнирном плане.

Команда борется и старается, я ей благодарен. Думаю, матч доставил удовольствие зрителям», — сказал специалист.

Махачкалинский клуб остался на последнем месте в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Скрипченко Вадим
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1506882197
Матч действительно доставил нам огромное удовольствие своей непредсказуемостью и накалом борьбы. Подобные игры - украшение нашего Чемпионата!
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insider_retro
1506883705
Роскошная игра!!! Надеюсь, что ни у кого не повернётся язык в чём-то упрекнуть Анжи!! Крайние игры команда провела с большим подъёмом и вдохновением!.. Конечно, хотелось победы, но... Зенит решает свои турнирные задачи... Не пижонили, создавали, но напоролись... После выравнивания счёта, так же хотели склонить чашу весов в свою пользу, но... Вадим Викторович, многие Вам скажут сегодня спасибо!!.. Выгребайте с командой на верх таблицы!!.. Успехов!!!..))
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пряник929
1506884452
Если напрячься, любой аутсайдер играет не хуже лидеров...
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vitvik
1506885358
Зенит выцарапал ничейку. В позапрошлом туре над Спартаком смеялись. Счёт тот же.
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VIKZH
1506885720
И Урал с Тереком заслуживал победы- слил Урал, и Крылья Советов заслуживали остаться в вышке- слил крылья. Тебе бы книжки фантастические писать не добитый хохол на ридной мове. Лучше бы меньше пи.дел, поле привели бы в божеское состояние. 05 гоните этого салоеда, он и вас продаст
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Бриг
1506886788
Традиционно трудно с Анжи. Но не проиграли, это уже лучше, чем раньше. Теперь Манчини знает.
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paracetamol
1506887876
Ты хоть бы поле свое отремонтировал: грязь, кочки, трава не стрижена, мяч не катит и не отскакивает, а потом с нормальными командами пробовал бы победы добиться. Кишлак или аул захолустный!
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alp
1506887906
играли, конечно, очень неплохо, но, пожалуй, счет по игре
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subbotaspartak
1506918285
Зенит точно победы не заслужил, Рикошет бомжам подсобил.
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ARTHUR19
1506949174
Конечно заслуживал, если посмотреть на статистику: владение мячом: 32 против 68 у Зенита доля выигранных единоборств 45 против 55 точность передач: 71 % против 84% ВЫНОСЫ!!!!: 7 против 3 - только здесь Анжи был сильнее. удары: 7 (2) против 16 (5) Так что складывается впечатление, что Скрипченко игру не смотрел, в сухом остатке, если не смотреть этот матч, а просто посмотреть статистику после игры, то получается что команда которая владела мячом 32 % игрового времени, провела две удачные атаки и забила в них голы, а потом большую часть времени матча провела в обороне. Возникает вопрос, как команда которая весь матч провела в обороне заслуживает звания сильнейшей команды по итогам этой игры?
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