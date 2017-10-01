Скрипченко – после ничьей с «Зенитом»: «Анжи» заслуживал победы»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал ничью с «Зенитом» (2:2) в рамках 12-го тура РФПЛ.

«Безусловно, есть разочарование из-за того, что не выиграли, хотя вели в счете. Мы заслуживали победы, но ничья с таким соперником заслуживает уважения. Игра в нашем исполнении была хорошей, мы на правильном пути. Как глоточек воздуха, нам нужна была победа, чтобы надежнее себя чувствовать в турнирном плане.

Команда борется и старается, я ей благодарен. Думаю, матч доставил удовольствие зрителям», — сказал специалист.

Махачкалинский клуб остался на последнем месте в турнирной таблице.