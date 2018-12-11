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    • Гендиректор «Анжи»: «Мы должны Скрипченко 3 миллиона. Признаем. Но у нас нет денег»

    Гендиректор «Анжи»: «Мы должны Скрипченко 3 миллиона. Признаем. Но у нас нет денег»

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов подтвердил, что махачкалинский клуб должен экс-главному тренеру Вадиму Скрипченко 3 миллиона рублей.

    – Да, это так. Зачем что-то скрывать? Клуб должен Вадиму Викторовичу Скрипченко 3 миллиона рублей. Он подал заявление в Палату по разрешению споров РФС. Нас обязали выплатить задолженность, плюс штраф за задержку. Мы этого не смогли сделать. Он написал повторное заявление в РФС. Теперь штраф увеличился до 500 тысяч рублей.

    – Что же делать? Денег нет?

    – Ну мы же не из принципа ему не платим эти деньги. Все прекрасно понимаем, что клуб ему должен. Признаем. Но просто у нас нет финансовых средств.

    Скрипченко тренировал «Анжи» с 2017 по 2018 год. Под его руководством клуб вылетел в ФНЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2018 20:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 12 декабря 2018, 12:24

      А скока это будет в баранах?

      0
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 11 декабря 2018, 22:53

      на хрена такой футбол

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 декабря 2018, 21:43

      в последнее время рпл функционирует в стиле уголовно(юридически)процессуального кодекса... кто сидит,кто кому должен,кто за "базаром" не следит.... не скучно..

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 11 декабря 2018, 21:20

      Ну это банкротство, ребят...если Скрипченко пойдет до конца, то либо ищите деньги, либо договаривайтесь с ним, либо банкротство

      5
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