Гендиректор «Анжи»: «Мы должны Скрипченко 3 миллиона. Признаем. Но у нас нет денег»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов подтвердил, что махачкалинский клуб должен экс-главному тренеру Вадиму Скрипченко 3 миллиона рублей.

– Да, это так. Зачем что-то скрывать? Клуб должен Вадиму Викторовичу Скрипченко 3 миллиона рублей. Он подал заявление в Палату по разрешению споров РФС. Нас обязали выплатить задолженность, плюс штраф за задержку. Мы этого не смогли сделать. Он написал повторное заявление в РФС. Теперь штраф увеличился до 500 тысяч рублей.

– Что же делать? Денег нет?

– Ну мы же не из принципа ему не платим эти деньги. Все прекрасно понимаем, что клуб ему должен. Признаем. Но просто у нас нет финансовых средств.

Скрипченко тренировал «Анжи» с 2017 по 2018 год. Под его руководством клуб вылетел в ФНЛ.