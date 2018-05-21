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Дордой
Вадим Скрипченко
Материалы
Вадим Скрипченко - материалы
Дордой
Беларусь
29 ноября 1975 (50)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Самый странный тренер в России. Он утопил две команды РФПЛ за два года
Его падение началось с того самого матча против «Терека».
21.05.2018 14:25
18
«Крылья Советов» вылетели из РФПЛ. Мы будем скучать?
«Крылья Советов» во второй раз в истории отправились в ФНЛ. «Бомбардир» разобрал положительные и отрицательные стороны самарской команды, в городе которой скоро пройдет чемпионат мира-2018.
23.05.2017 11:00
19
«Реал» может продать Роналду в Азию. Скрипченко вызван в полицию из-за матча «Урал» – «Терек». Дайджест событий дня
Рамос оплевал Аспаса. «Спартак» и ЦСКА интересуются Бруно Сезаром. «Манчестер Сити» готов расстаться с Агуэро. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
20.01.2017 21:00
6
Мяч Кубка конфедераций получил странное название. Россия проиграла Катару. Дайджест событий дня
«Спартак» хочет понизить зарплату Боккетти. Тарасов со скандалом угодил в ДТП. Уткин может вернуться на «Матч ТВ». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
10.11.2016 21:30
9
Месси поругался с игроками «Ман Сити». ФИФА запретила играть на новой арене «Зенита». Дайджест событий дня
Смолов выздоровел, но вряд ли сыграет с «Шальке». КДК отменил красную карточку Кержакову. Чалов сделал покер за ЦСКА в юношеской Лиге чемпионов. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
02.11.2016 21:00
12
Скрипченко покинул «Урал» после скандального матча. Черчесов огласил новый список сборников. Дайджест событий дня
Клубы РФПЛ со следующего сезона смогут пользоваться видеоповторами. Скандальный матч «Урал» – «Терек» уже не без жертв: Скрипченко покинул Екатеринбург. Черчесов назвал фамилии 24 игроков, вызванных на матч с Румынией. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
01.11.2016 21:00
2
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 17-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 17-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Николай Живоглядов.
30.11.2015 18:20
6
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 15-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 15-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает выпускающий редактор Александр Плеханов.
07.11.2015 11:50
7
«Мы должны быть чемпионом». Как ЦСКА продолжает лидировать в РФПЛ
Одержав победу над «Уралом» (3:2), ЦСКА увеличил отрыв от преследователей до 8 очков. Про новую роль Еременко в команде, лучшем футболе Вернблума и главные события игры ЦСКА против бывшей команды Виктора Гончаренко — в репортаже «Бомбардира».
17.10.2015 18:10
11
Александр Тарханов: «Перед «Уралом» стоит задача обезопасить себя от неприятностей»
Советник президента «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о планах на сезон, будущем Александра Ерохина и посетовал на погоду в Хабаровске.
17.10.2015 12:30
Бить своих, бить чужих. Каким был 10-й тур РФПЛ
О бессрочной забастовке работников «Ростова», драке Лодыгина и Анюкова, дриблинге Беленова и новом белорусском супертренере – в обзоре 10-го тура от «Бомбардира»
28.09.2015 23:53
2
Джеррарда обвинили в расизме. У «Матч ТВ» появился официальный логотип. Дайджест событий дня
«Урал» скоро обретет постоянного тренера. Тьерри Анри вернулся в «Арсенал». Об этом и не только в дайджесте событий дня на «Бомбардире»
16.09.2015 00:30
5
Главные новости
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
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Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
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Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
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Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
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Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
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Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
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«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
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Определен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
Вчера, 21:37
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