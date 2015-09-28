Бить своих, бить чужих. Каким был 10-й тур РФПЛ

<p><em>О бессрочной забастовке работников «Ростова», драке Лодыгина и Анюкова, дриблинге Беленова и новом белорусском супертренере – в обзоре 10-го тура от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Матчи тура. ЦСКА – «Локомотив», «Спартак» - «Зенит»</strong></span></p> <p>Суббота обещала стать как никогда веселой. В программе значилось сразу два супердерби, и оба должны были быть показаны на общедоступном канале "Россия 2" при поддержке Матч-ТВ, чей главный редактор Тина Канделаки оконфузилась в твиттер. В ее хэштегах к матчу на «Арене Химки» располагались ЦСКА и «Зенит», что не ушло от внимания троллей и просто язвительных болельщиков. Не менее странно прошел и сам матч, в котором никакого «Зенита», конечно же, не было. ЦСКА и «Локомотив» по очереди заработали сомнительные пенальти, реализовали их, после чего все оставшееся время убаюкивающе докатывали ничью.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443473286_14.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Куда более захватывающим получилось дерби «Спартака» и «Зенита». Обе команды находились под артобстрелом критиков, смирить гнев которых могла лишь победа. Матч получился по-настоящему зрелищным. Обе команды по-своему заслужили победу, но ни те, ни другие ее добиться не сумели. Голкипер питерцев Юрий Лодыгин вновь заставил сомневаться в своей профессиональной адекватности, а у спартаковцев банально не хватило сил удержать преимущество в концовке матча.</p> <p><a href="https:///articles?id=443576" target="_blank"><strong>«Спартак» - «Зенит» - 2:2. Как это было</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Персона тура. Юрий Лодыгин, «Зенит»</strong></span></p> <p>Перед матчем со «Спартаком» игроки «Зенита» открыто поддерживали Юрия Лодыгина. Но кредит доверия стремительно кончается. После первой ошибки Лодыгина защитник питерцев Игорь Смольников посмотрел на вратаря столь холодным взглядом, что, казалось, если бы игра проходила во дворе, он бы набросился на Лодыгина с кулаками. Если Смольникову удалось кое-как сдержаться, то его коллега по обороне Александр Анюков с эмоциями не совладал.</p> <p>По словам Алексея Андронова, между Анюковым и Лодыгиным после матча случилось побоище. Пресс-служба питерского клуба, немного подумав, выступила с опровержением. А Геннадий Орлов сказал, что в раздевалке «Зенита» присутствовал президент Александр Дюков, при котором драка просто невозможна.</p> <p><a href="https:///articles?id=443627" target="_blank"><strong>Как Юрий Лодыгин разучился играть в воротах</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443473242_AD7D7685 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок тура. Артем Дзюба, «Зенит»</strong></span></p> <p>Нападающий «Зенита» впервые вышел против своего родного клуба в лазурной футболке и до 60-й минуты совершенно не имел моментов. Только после гола спартаковца Ивелина Попова центрфорвард сборной России включился в дело всерьез. Связка Боккетти – Таски из последних сил сдерживала Дзюбу, и когда казалось, что победа близка, защитники «Спартака» допустили позиционную ошибку. Артем вышел прямиком к воротам Реброва и расстрелял бывшего партнера по команде – 2:2. Дзюба не стал праздновать гол в ворота красно-белых, чем нисколько не утихомирил непримиримых фанатов. Но он на них не обижается. «Они не знают всей правды о моем уходе из «Спартака», - заявил Артем.</p> <p><a href="https:///articles?id=443600" target="_blank"><strong>«Спартак» - «Зенит». Фоторепортаж</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Скандал тура. Забастовка работников «Ростова»</strong></span></p> <p>К этому шло весь год. Сотрудники «Ростова» по-прежнему выходят работу, несмотря на тотальное отсутствие зарплаты. Но с 1 октября жизнь желто-синих кардинально изменится. «Мы приняли решение начать бессрочную забастовку. Руководство «Ростова» пообещало выплатить нам все долги, но пока в это особо не верится», - заявил один из сотрудников клуба. Аналогичное обещание было дано в марте, но с тех пор, по его словам, в клубе мало что изменилось. На фоне безденежья игроки «Ростова» продолжают творить чудеса: после победы над «Кубанью» южане поднялись на третье место!</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7999459" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Разочарование тура. Александр Беленов, «Кубань»</strong></span></p> <p>Голкипер «Кубани» стал главным героем прошлого тура: во многом благодаря нему «Спартак» не забил ни разу и покинул Краснодар с разгромным поражением. Сейчас о тех сейвах Беленова никто не вспоминает – в матче с «Ростовом» на смену им пришел новый «подвиг». На 52-й минуте Александр решил попробовать себя в укрощении мяча. На деле же получился финт под названием «телеграфный столб»: мяч отскочил от Беленова на метр, снаряд подхватил форвард «Ростова» Полоз и легко наказал кубанского дриблера – 2:1.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443473270_15.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Открытие тура. Вадим Скрипченко, «Урал»</strong></span></p> <p>Болельщики «Урала» всерьез опасались, что после ухода Виктора Гончаренко их любимый клуб снова осядет в зоне стыковых матчей. И даже призвали вернуться в «Урал» через официальное обращение. Тот поблагодарил болельщиков за поддержку, но ответил отказом. Так «шмелей» возглавил еще один белорус – Вадим Скрипченко, который творит настоящие чудеса. Три победы в трех матчах под его руководством подняли «Урал» на шестую строчку! Футболистам пришлись по душе его методики, а хавбек «Урала» Вячеслав Подберезкин настолько воодушевился смене тренера, что стал забивать буквально в каждом матче. «Вадим Викторович проповедует схожие принципы игры, что и Гончаренко. Отличия есть, но они минимальны», - заявил президент клуба Григорий Иванов, не отказывающийся от ставки на белорусских тренеров.</p> <p><a href="https:///articles?id=443459" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 10-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Результативность тура. 19 голов.</strong></span></p> <p>Нападающие РФПЛ продолжают активно просыпаться. После первых «засушливых» туров они снова отметились градом забитых мячей. В восьми командах на табло хотя бы раз отмечались их ударные форварды. Парадоксально, но в двух из трех клубах, победивших в этом туре, нападающие ушли с поля без забитых голов.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><strong>Символическая сборная</strong></strong></span></p> <p><strong><strong><img alt="" src="/images/upload/1443469049_9nFrhPYTGSg.jpg" style="height:438px; width:345px" /></strong></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 10-го тура РФПЛ:</strong></span></p> <p><strong><a href="https:///online/80987" target="_blank">ЦСКА – «Локомотив»</a> - 1:1 (<a href="https:///video/234" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80990" target="_blank">«Анжи» - «Уфа»</a> - 1:1 (<a href="https:///video/237" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80992" target="_blank">«Спартак» - «Зенит»</a> - 2:2 (<a href="https:///video/233" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80986" target="_blank">«Крылья Советов» - «Динамо»</a> - 0:0 (<a href="https:///video/238" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80988" target="_blank">«Краснодар» - «Терек»</a> - 1:1 (<a href="https:///video/241" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80989" target="_blank">«Рубин» - «Урал»</a> - 1:2 (<a href="https:///video/244" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80991" target="_blank">«Амкар» - «Мордовия»</a> - 2:1 (<a href="https:///video/245" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80993" target="_blank">«Ростов» - «Кубань»</a> - 2:1 (<a href="https:///video/246" target="_blank">видео</a>)</strong></p>