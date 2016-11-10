Мяч Кубка конфедераций получил странное название. Россия проиграла Катару. Дайджест событий дня

Катар – Россия: три гола, четыре пенальти, травма Акинфеева

В товарищеском матче сборная России проиграла команде Катара со счетом 1:2. Команды реализовали по одному пенальти, еще по одному – смазали, у наших забил Александр Самедов, а удар Александра Кокорина отразил катарский голкипер. Ко всему прочему, наш вратарь Игорь Акинфеев был заменен из-за травмы на Станислава Крицюка. Следующий матч сборная России проведет против Румынии во вторник, 15 ноября.

Катар обыграл Россию в матче с четырьмя пенальти. Акинфеева заменили из-за травмы. Ключевые события

Джикия может перейти в «Локомотив»

«Локомотив» заинтересован в покупке защитника «Амкара» Георгия Джикии, который как раз является воспитанником московского клуба. Причиной интереса топ-клубов РФПЛ стал вызов футболиста в сборную России, и об этом заявил представитель игрока Вадим Шпинев. На данный момент на счету Джикии 12 матчей, один гол и одна голевая передача в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

Василий Уткин снова появится на «Матч ТВ»

Телеканал «Матч ТВ» планирует выход сериала «Несгибаемый», на главную роль в котором рассматривается комментатор Василий Уткин – соавтор идеи и сценария фильма. Сериал будет состоять из 24 серий длиной по 30 минут каждая. Сам комментатор отказался обсуждать эту информацию.

Тарасов повздорил с женщиной в ДТП

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов попал в ДТП, а участница аварии обвинила футболиста в том, что он ее оскорбил, а затем преднамеренно врезался в машину. Впрочем, судя по видео, ничего подобного не было и в помине. Так что далеко не всегда российские футболисты становятся виновными во всех смертных грехах, как у нас в стране это любят представлять.

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«Спартак» хочет продлить контракт с Боккетти, но с понижением зарплаты

Московский «Спартак» планирует подписать новый контракт с защитником команды Сальваторе Боккетти, предложив ему зарплату в размере 1,5-1,85 миллиона евро в год плюс бонусы. На данный момент Боккетти получает 2,2 миллиона евро в год, и сам он склоняется к сохранению нынешнего уровня зарплаты и трехлетнему контракту. Позже станет известно, смогут ли стороны договориться.

Скрипченко еще пока не тренер «Крыльев Советов»

Недавно покинувший пост главного тренера «Урала» Вадим Скрипченко уже возглавил «Крыльев Советов», но полноценный контракт пока так и не подписал. «Я приступил к работе, а контракт остался формальностью. То есть мы все обговорили: финансовую сторону, какие функции, цели и задачи. Удалось прийти к быстрому пониманию. Даже сейчас я работаю, но подпись окончательную под контрактом не поставил. Все договоренности есть, осталось лишь полноценно подписать соглашение», – отметил Скрипченко в интервью корреспонденту «Бомбардира».

Мячом «Красава» будут играть на Кубке конфедераций

Мяч Кубка конфедераций-2017 получил свое название – «Красава». Официально об этом будет объявлено в пятницу. Изображение мяча уже также появилось в сети. Сам турнир пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года, а матчи состоятся в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

Матч «Томь» – «Терек» может быть перенесен

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов сообщил, что гостевой матч его команды с «Томью» в 14-м туре РФПЛ может быть перенесен из Томска в Грозный. «Коллеги согласились сразу же. В Томске 19 ноября ожидается под минус 25 градусов, а у нас в этот день порядка 10 градусов тепла. Лучше играть в футбол в комфортных условиях, это лучше для спортсменов, зрителей. Теперь осталось дождаться решения РФПЛ и РФС. Думаю, что вопросов о переносе не возникнет», – заявил Алханов.

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