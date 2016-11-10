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    Катар обыграл Россию в матче с четырьмя пенальти. Акинфеева заменили из-за травмы. Ключевые события


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    Голосов: 1
    10.11.2016 19:00
    Сегодня сборная России сыграла очередной контрольный матч на выезде в Катаре. «Бомбардир» показывает все самое интересное из игры с тремя голами и четырьмя пенальти.

    Текстовый онлайн. Катар – Россия – 2:1

    Наша сборная в Катаре была интересна журналистам.

    И шпионам!

    Главный на тренировке все показывает на личном примере.

    Вчера тут потренировались, а сегодня прошла игра.

    Как вам состав?

    0:1 уже на пятой минуте, Самедов забил пенальти за снос Комбарова!

    А вот как выглядел гол с трибуны:

    Катар тоже получил право на пенальти, но свою попытку Маджид загубил. Просто пробил мимо ворот.

    Второй пенальти, который азиатская команда выполнила несколькими минутами позже, был точен.

    Неприятный момент для ЦСКА и Леонида Слуцкого. Меняют Акинфеева, выходит Крицюк. Неужели травма?

    А вот и 2:1 за 20 минут до конца. Снова пропускаем, теперь со стандарта.

    Право на пенальти наши получили, но Кокорин не сумел пробить вратаря.

    Наши уступили во втором товарищеском матче подряд под руководством Станислава Черчесова. Месяц назад сборная России проиграла Коста-Рике (3:4).

    30 лучших голов в истории сборной России. 20-11

    30 лучших голов в истории сборной России. 30-21

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter сборной России
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +16

      SERGEY1965 14 ноября 2016, 11:27

      товарищи, господа
      да нет у нас сборной и не БУДЕТ, пока не поменяется власть в этой стране, и пока не станут в этой стране платить деньги за РАБОТУ, а не за номер, ничего не изменить, ни Черчесову, ни Господину Богу
      страна, где не работающие люди имеют вагоны денег, а люди на заводах, в шахтах, в больницах(региональных, не буду брать Москву) ВЫЖИВАЮТ
      все прогнило напрочь
      в СССР футбол был, пусть не ай какой, но был, что то получалось, что то нет, но тогда игроки ИГРАЛИ, за нас с вами, за Родину, а СЕЙЧАС? да где она эта Родина, да продал ее путин с потрохами своим дружкам да чиновникам

      0
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 10 ноября 2016, 21:28

      кокорин "красава", спартаковскую когорту сжечь. ужас

      -1
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      Рейтинг: +97

      Максим80 10 ноября 2016, 21:16

      лучше будет отказаться от участия в ЧМ чем позориться там!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 10 ноября 2016, 21:11

      Что и требовалось доказать, неправильный выбор игроков практически во всех линиях, слабейшая игра, отсутствие мысли и изобретательности и скорости, как результат очень блёклая игра, очень тяжело на это всё смотреть

      5
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 > Zubo 10 ноября 2016, 22:58

      Может это просто эксперимент?Может мы просто не нашли свою тактику?Может я себя успокаиваю?

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 10 ноября 2016, 21:09

      лучше проигрывать в товарняках и выигрывать на чемпионатах чем на оборот

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 10 ноября 2016, 21:05

      Как по мне - назначение Черчесова было ошибкой. Но уже поздно. Пусть работает.

      4
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > BoltCX 10 ноября 2016, 21:08

      Да не в Черчесове дело..... с Турками побегали, с Ганой вроде тоже .. и всё.... опять ходьба пешком по полю, пасы назад... Сколько раз ударили по воротам в 1-м тайме? 1 раз с пенальти второй головой прям во вратаря....Брать игроков из ФНЛ те будут и бегать и стараться.

      2
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 10 ноября 2016, 21:03

      Сборная Катара. которая стоит половину цены вратаря сборной России обыгрывает команду. Может цены игроков слишком завышены :) На Украине зарплаты футболистов резко упали, очереди за игроками чемпионата Украины, что-то не замечено. Игроки сборной Украины сидят на скамейках отнюдь не топ клубов Испании, очень похожая участь ждёт и многих игроков сборной России при такой игре. Когда-то сборную СССР называли чемпионом мира в товарищеских играх, похоже сейчас рейтинг сборной России с такими игроками постепенно приближается к нулю.

      8
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 10 ноября 2016, 21:01

      Позор Джунглям! кантуженого кокошу нефиг брать в сборную.... Панченко сыграл 10 минут- лучший игрок в команде на мой взгляд!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 ноября 2016, 21:00

      Все-таки нужно выигрывать! А для этого нужен соперник "по зубам"! От румынов наша сборная "огребет по полной"! Так что договаривайтесь с Гибралтаром! Может выиграете!

      1
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 10 ноября 2016, 21:00

      Пипец...

      4
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > Ромарио1981 10 ноября 2016, 21:12

      Да лучше не скажешь, очень ёмко и точно

      3
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