Катар обыграл Россию в матче с четырьмя пенальти. Акинфеева заменили из-за травмы. Ключевые события

Сегодня сборная России сыграла очередной контрольный матч на выезде в Катаре. «Бомбардир» показывает все самое интересное из игры с тремя голами и четырьмя пенальти.

Текстовый онлайн. Катар – Россия – 2:1

Наша сборная в Катаре была интересна журналистам.

И шпионам!

Главный на тренировке все показывает на личном примере.

Вчера тут потренировались, а сегодня прошла игра.

Как вам состав?

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 10 ноября 2016 г.

0:1 уже на пятой минуте, Самедов забил пенальти за снос Комбарова!

А вот как выглядел гол с трибуны:

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 10 ноября 2016 г.

Катар тоже получил право на пенальти, но свою попытку Маджид загубил. Просто пробил мимо ворот.

Второй пенальти, который азиатская команда выполнила несколькими минутами позже, был точен.

Неприятный момент для ЦСКА и Леонида Слуцкого. Меняют Акинфеева, выходит Крицюк. Неужели травма?

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 10 ноября 2016 г.

А вот и 2:1 за 20 минут до конца. Снова пропускаем, теперь со стандарта.

Право на пенальти наши получили, но Кокорин не сумел пробить вратаря.

Наши уступили во втором товарищеском матче подряд под руководством Станислава Черчесова. Месяц назад сборная России проиграла Коста-Рике (3:4).

30 лучших голов в истории сборной России. 20-11

30 лучших голов в истории сборной России. 30-21