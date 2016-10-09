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    30 лучших голов в истории сборной России. 30-21


    3.5
    Голосов: 2
    09.10.2016 09:00
    Красивый мяч из первого матча в новой истории, счастливые мгновения Евро-2008, штрафной Карпина Украине и многое другое – в первой части суперголов сборной России.

    Голы представлены в виде GIF-файлов и могут загружаться дольше обычного.

    30. Владимир Бесчастных

    Отборочный матч к ЧМ-2002: Россия – Швейцария – 4:0

    29. Александр Мостовой

    Отборочный матч к Евро-2000: Россия – Франция – 2:3

    28. Игорь Колыванов

    Товарищеский матч (1996): Ирландия – Россия – 0:2

    27. Дмитрий Попов

    Товарищеский матч (1992): Россия – Мексика – 2:0

    26. Валерий Карпин

    Отборочный матч к Евро-2000: Россия – Украина – 1:1

    25. Сергей Юран

    Отборочный матч к ЧМ-1994: Россия – Венгрия – 3:0

    24. Роман Павлюченко

    Чемпионат Европы-2008, группа: Россия – Швеция – 2:0

    23. Егор Титов

    Отборочный матч к Евро-2000: Россия – Андорра – 6:1

    22. Андрей Аршавин

    Чемпионат Европы-2008, 1/4 финала: Голландия – Россия – 1:3

    21. Андрей Аршавин

    Чемпионат Европы-2008, группа: Россия – Швеция – 2:0

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
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    Комментарии (13)
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    Docentusa
    1475993749
    И Это ещё не всё !!! Покажите НАМ !! Грусть(((
    Ответить
    229728905
    1475994095
    Аршавин хорош.
    Ответить
    bgr39
    1475995542
    Как же мне нравились эти стремительные атаки Гуса
    Ответить
    ufos73
    1475997833
    Что красивого в голах Аршавина? Косяки зашиты? Важные - это да, красивые - это нет!
    Ответить
    Mi6
    1475999474
    Есть, что вспомнить
    Ответить
    жеха87
    1475999647
    А еще гол от Греков на евро! От Словенцев и от Кореи!
    Ответить
    T 72
    1476003978
    Не все лучшие,были и красивее
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