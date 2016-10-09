30 лучших голов в истории сборной России. 30-21

Красивый мяч из первого матча в новой истории, счастливые мгновения Евро-2008, штрафной Карпина Украине и многое другое – в первой части суперголов сборной России.

Голы представлены в виде GIF-файлов и могут загружаться дольше обычного. 30. Владимир Бесчастных Отборочный матч к ЧМ-2002: Россия – Швейцария – 4:0 29. Александр Мостовой Отборочный матч к Евро-2000: Россия – Франция – 2:3 28. Игорь Колыванов Товарищеский матч (1996): Ирландия – Россия – 0:2 27. Дмитрий Попов Товарищеский матч (1992): Россия – Мексика – 2:0 26. Валерий Карпин Отборочный матч к Евро-2000: Россия – Украина – 1:1 25. Сергей Юран Отборочный матч к ЧМ-1994: Россия – Венгрия – 3:0 24. Роман Павлюченко Чемпионат Европы-2008, группа: Россия – Швеция – 2:0 23. Егор Титов Отборочный матч к Евро-2000: Россия – Андорра – 6:1 22. Андрей Аршавин Чемпионат Европы-2008, 1/4 финала: Голландия – Россия – 1:3 21. Андрей Аршавин Чемпионат Европы-2008, группа: Россия – Швеция – 2:0