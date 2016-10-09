30 лучших голов в истории сборной России. 30-21

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30. Владимир Бесчастных

Отборочный матч к ЧМ-2002: Россия – Швейцария – 4:0

29. Александр Мостовой

Отборочный матч к Евро-2000: Россия – Франция – 2:3

28. Игорь Колыванов

Товарищеский матч (1996): Ирландия – Россия – 0:2

27. Дмитрий Попов

Товарищеский матч (1992): Россия – Мексика – 2:0

26. Валерий Карпин

Отборочный матч к Евро-2000: Россия – Украина – 1:1

25. Сергей Юран

Отборочный матч к ЧМ-1994: Россия – Венгрия – 3:0

24. Роман Павлюченко

Чемпионат Европы-2008, группа: Россия – Швеция – 2:0

23. Егор Титов

Отборочный матч к Евро-2000: Россия – Андорра – 6:1

22. Андрей Аршавин

Чемпионат Европы-2008, 1/4 финала: Голландия – Россия – 1:3

21. Андрей Аршавин

Чемпионат Европы-2008, группа: Россия – Швеция – 2:0