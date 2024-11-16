Тарханов рассказал, как избавляться от камней в организме с помощью алкоголя

Бывший тренер «Спартака», ЦСКА Александр Тарханов рассказал, как избавляться от камней.

– Онкологические проблемы в прошлом?

– Тьфу-тьфу. Первая операция была в 2006-м. Когда удалили щитовидную железу, предупредили: «В горле маленькая опухоль. Надо контролировать». Через два года начала прогрессировать – сразу прооперировали.

С тех пор ничего не беспокоит. Ежегодно прохожу обследования, сдаю кровь, делаю УЗИ всех органов. Соблюдаю рекомендации врачей, по утрам принимаю левотироксин, который выписывают тем, у кого нет щитовидки.

Как-то спросил доктора: «А если забью на лекарство – тогда что?» – «Умрете».

Была еще одна проблема – камни в почках. Вроде исцелился. Но сейчас снова зашевелились. Через две недели поеду в Железноводск, пройду курс лечения в санатории, попью минеральной водички.

– Помогает?

– Конечно. Есть и народное средство. Хотел рассказать о нем Сашке Мостовому, который недавно с таким же диагнозом в больницу попал, перенес операцию. Звонил ему, но он не брал трубку.

Суть в следующем. Хлопнув рюмку водки, ложишься минут на десять в горячую ванну и выдуваешь бутылку пива. Все! Камень без боли выходит! Я сам этим рецептом не раз спасался.

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