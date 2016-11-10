30 лучших голов в истории сборной России. 20-11

Памятный удар Панова по воротам Бартеза, красота из Евро-2012, чудо-мяч Ковтуна, соло Аршавина и многое другое – во второй части суперголов сборной России.

Голы представлены в виде GIF-файлов и могут загружаться дольше обычного. 20. Андрей Аршавин Отборочный матч к Евро-2008: Россия – Македония – 3:0 19. Роман Павлюченко Отборочный матч к ЧМ-2006: Россия – Люксембург – 5:1 18. Евгений Алдонин Товарищеский матч: Россия – Легионеры РФПЛ – 3:1 17. Алан Дзагоев Чемпионат Европы-2012, группа: Россия – Чехия – 4:1 16. Александр Панов Отборочный матч к Евро-2000: Франция – Россия – 2:3 15. Роман Павлюченко Чемпионат Европы-2012, группа: Россия – Чехия – 4:1 14. Сергей Семак Отборочный матч к Евро-2004: Россия – Албания – 4:1 13. Юрий Ковтун Отборочный матч к ЧМ-2002: Россия – Югославия – 1:1 12. Валерий Карпин Отборочный матч к Евро-2000: Франция – Россия – 2:3 11. Олег Шатов Товарищеский матч: Исландия – Россия – 0:2 30 лучших голов в истории сборной России. 30-21