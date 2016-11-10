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    30 лучших голов в истории сборной России. 20-11


    4.3
    Голосов: 4
    10.11.2016 18:00
    Памятный удар Панова по воротам Бартеза, красота из Евро-2012, чудо-мяч Ковтуна, соло Аршавина и многое другое – во второй части суперголов сборной России.

    Голы представлены в виде GIF-файлов и могут загружаться дольше обычного.

    20. Андрей Аршавин

    Отборочный матч к Евро-2008: Россия – Македония – 3:0

    19. Роман Павлюченко

    Отборочный матч к ЧМ-2006: Россия – Люксембург – 5:1

    18. Евгений Алдонин

    Товарищеский матч: Россия – Легионеры РФПЛ – 3:1

    17. Алан Дзагоев

    Чемпионат Европы-2012, группа: Россия – Чехия – 4:1

    16. Александр Панов

    Отборочный матч к Евро-2000: Франция – Россия – 2:3

    15. Роман Павлюченко

    Чемпионат Европы-2012, группа: Россия – Чехия – 4:1

    14. Сергей Семак

    Отборочный матч к Евро-2004: Россия – Албания – 4:1

    13. Юрий Ковтун

    Отборочный матч к ЧМ-2002: Россия – Югославия – 1:1

    12. Валерий Карпин

    Отборочный матч к Евро-2000: Франция – Россия – 2:3

    11. Олег Шатов

    Товарищеский матч: Исландия – Россия – 0:2

    30 лучших голов в истории сборной России. 30-21

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 4
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6

      KWN37 10 ноября 2016, 21:18

      Ковтун красава, остальные голы весьма уныло...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      luke-c1 10 ноября 2016, 20:59

      Где автогол Ковтуна в падении?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 10 ноября 2016, 19:43

      Гол Карпина Французам, это были такие эмоции!!!.... Гусев в микрофон орал, как будто миллион выиграл )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 10 ноября 2016, 16:44

      В этой статье гол Аршавина явно лучший.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      Essence 10 ноября 2016, 16:00

      Если бы наши не боялись всех и вся,то забивали бы и чаще и красивее!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 10 ноября 2016, 10:47

      Кажется не тот гол Юрия Ковтуна вставили, с Исландией его лучший гол в карьере

      0
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