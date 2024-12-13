Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Орлов объяснил, чего не хватает Тюкавину в этом сезоне

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о разочарованиях сезона в РПЛ.

    «Оренбург» встал как вкопанный. «Факел» рядом, но там просто не хватает мастеровитых игроков. Если говорить о тренерах, то Марцел Личка в «Динамо» поначалу атаку создал, а сейчас что-то не то. Как будто потерял нить с игроками.

    Опытные тренеры знают: нельзя футболисту публично делать замечания после матча на пресс-конференции. Скажи ты ему один на один, люди же разные – некоторые обижаются. Игрок никогда в этом не признается, но обида накапливается.

    А почему Тюкавин не так ярок, как в прошлом сезоне? Связок не хватает на футбольном поле. «Спартак», например, нашeл Барко, а у ЦСКА с этим проблемы. Привели Пьянича в команду, не зная, как впишется. А у него другой футбол. Иной взгляд, чем у этих футболистов.

    И обратите внимание: сегодня никто не говорит, что ЦСКА может бороться за золотые медали. Или «Динамо», – сказал Орлов.

    • «Динамо» занимает в РПЛ 4-е место с 35 очками после 18 туров. Команда отстает от лидера на 4 очка. ЦСКА идет 6-м с 31 баллом.
    • 22-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин провел в этом сезоне 21 матч за клуб, забил 8 голов, отдал 3 передачи.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Орлов: «Семак намного умнее Лички» 8
    Канчельскис перечислил трех россиян из РПЛ с наибольшими шансами на отъезд в Европу 2
    Часть руководства «Динамо» хочет уволить Личку 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2024 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Yegres
    1734080828
    Прибавки к ЗП
    Ответить
    Интерес
    1734084969
    Личка снял розовенький свитерок,в этом вся проблема,и сейчас пытаются заместить это выездной гламурненькой формой.А Тюка уже мыслями в Эуропе,на что его все "советчики" настраивают.В ЦСКА Гинер в опале и засаде,поэтому никак не напоминает о себе,в ожидании развязки."Свадебный дженераль".
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 