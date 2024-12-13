Орлов объяснил, чего не хватает Тюкавину в этом сезоне

Комментатор Геннадий Орлов высказался о разочарованиях сезона в РПЛ.

«Оренбург» встал как вкопанный. «Факел» рядом, но там просто не хватает мастеровитых игроков. Если говорить о тренерах, то Марцел Личка в «Динамо» поначалу атаку создал, а сейчас что-то не то. Как будто потерял нить с игроками.

Опытные тренеры знают: нельзя футболисту публично делать замечания после матча на пресс-конференции. Скажи ты ему один на один, люди же разные – некоторые обижаются. Игрок никогда в этом не признается, но обида накапливается.

А почему Тюкавин не так ярок, как в прошлом сезоне? Связок не хватает на футбольном поле. «Спартак», например, нашeл Барко, а у ЦСКА с этим проблемы. Привели Пьянича в команду, не зная, как впишется. А у него другой футбол. Иной взгляд, чем у этих футболистов.

И обратите внимание: сегодня никто не говорит, что ЦСКА может бороться за золотые медали. Или «Динамо», – сказал Орлов.

«Динамо» занимает в РПЛ 4-е место с 35 очками после 18 туров. Команда отстает от лидера на 4 очка. ЦСКА идет 6-м с 31 баллом.

22-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин провел в этом сезоне 21 матч за клуб, забил 8 голов, отдал 3 передачи.

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