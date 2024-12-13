Мостовой оценил свои прогнозы о «Спартаке» и «Локомотиве»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что говорил о подъеме красно-белых и спаде «Локомотива» перед зимним перерывом до того, как это случилось.

«Я несколько месяцев назад говорил, что «Спартак» поднимется в турнирной таблице. Это и произошло. Сейчас команда является одним из претендентов на чемпионство.

И про «Локомотив» я тоже говорил. Они, конечно, молодцы… Да, их нужно хвалить. Но было понятно, что им будет трудно выдержать такой темп. Мы это и увидели. Они начали оступаться и выпали из топ-3», – сказал Мостовой.

«Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками и отставанием в 2 очка от лидера. Команда выиграла последние 6 матчей в чемпионате России.

«Локомотив» идет 5-м с 35 баллами. Команда не побеждала в 4 играх подряд во всех турнирах.

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