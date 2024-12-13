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    Мостовой оценил свои прогнозы о «Спартаке» и «Локомотиве»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что говорил о подъеме красно-белых и спаде «Локомотива» перед зимним перерывом до того, как это случилось.

    «Я несколько месяцев назад говорил, что «Спартак» поднимется в турнирной таблице. Это и произошло. Сейчас команда является одним из претендентов на чемпионство.

    И про «Локомотив» я тоже говорил. Они, конечно, молодцы… Да, их нужно хвалить. Но было понятно, что им будет трудно выдержать такой темп. Мы это и увидели. Они начали оступаться и выпали из топ-3», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками и отставанием в 2 очка от лидера. Команда выиграла последние 6 матчей в чемпионате России.
    • «Локомотив» идет 5-м с 35 баллами. Команда не побеждала в 4 играх подряд во всех турнирах.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Betonmobile

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    13.12.2024 09:41
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    Комментарии (3)
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    SLADE2019
    1734074913
    Да не так уж сильно Локо выпал из ТОП-3, два очка от Спартака, да и от лидера всего четыре. Очень все будет по весне интересно.
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    Ollegator
    1734077788
    Мост мастер переобувки. Он так много говорит, что среди всего этого барахла можно в конце сезона найти слова о любой позиции любого клуба..
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    andr45
    1734102645
    МОСТОВОЙ «Не вижу, за счет чего «Спартак» способен выиграть чемпионат. Только если поможет удача, и все соперники покажут свой худший футбол. Да, Станкович пришел, вроде неплохой специалист, но Семак в «Зените» уже шесть лет команду строит»
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