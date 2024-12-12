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    42 российских судьи – в списке ФИФА на 2025 год

    ФИФА опубликовала список арбитров для обслуживания международных матчей в 2025 году. В документе 42 судьи из России.

    Судьи

    Сергей Карасев (впервые включен в 2010 году), Сергей Иванов (2014), Евгений Кукуляк (2022), Кирилл Левников (2016), Виталий Мешков (2012), Владимир Москалев (2019), Павел Шадыханов (2023), Артем Любимов (2023), Сергей Чебан (впервые), Марина Крупская (2018), Вера Опейкина (2015), Надежда Горинова (2021), Александра Пономарева (2016), Карина Афанасьева (2024).

    Ассистенты судьи

    Максим Гаврилин (2013), Игорь Демешко (2015), Алексей Лунев (2017), Дмитрий Мосякин (2008), Валентин Мурашов (2021), Андрей Веретешкин (2021), Дмитрий Сафьян (2019), Рустам Мухтаров (2024), Андрей Образко (2024), Варанцо Петросян (впервые), Екатерина Курочкина (2012), Екатерина Чернова (2020), Екатерина Козырева (2020), Екатерина Павленко (2023), Анастасия Топорова (2023), Елена Собчук (2023), Ирина Чеченина (2024).

    Видеоарбитры

    Сергей Иванов (2021), Сергей Карасев (2021), Виталий Мешков (2021), Василий Казарцев (2023), Евгений Турбин (2024), Андрей Фисенко (впервые).

    Судьи по футзалу

    Татьяна Болтнева (2018), Ирина Великанова (2012), Виталий Грошев (2022), Илья Погонин (2024), Евгений Сергеев (впервые).

    Судьи по пляжному футболу

    Роман Борисов (2014), Алексей Иванов (2021), Виктор Листратов (2017), Денис Смольянинов (2016).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: РФС

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    12.12.2024 23:26
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1734036296
    Надеются на нашу победу уже в 2025 году!Впечатляет...Хэнде хох!
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    The only one
    1734062397
    42 российских судьи – в списке ФИФА. А что ни матч- то судейский скандал. Чем хвалитесь?
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