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    ЦСКА заинтересован в колумбийском форварде «Ривер Плейт»

    ЦСКА проявляет интерес к нападающему Мигелю Борхе, сообщает mdz. Стоимость трансфера 31-летнего колумбийца из «Ривер Плейт» с 1 января составляет 4 миллиона долларов.

    В последнее время Борха потерял место в основе аргентинского клуба и выходит в основном на замену. Игрок намерен поговорить с главным тренером «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо, чтобы понять планы специалиста, прежде чем ответить на приглашение ЦСКА.

    • Борха провел в этом году 47 матчей за клуб, забил 31 гол, отдал 4 передачи.
    • Его контракт с нынешним клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.
    • Transfermarkt оценивает Борху в 4,5 миллиона евро.

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    Источник: mdz

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    13.12.2024 10:14
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    Комментарии (8)
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    Skull_Boy
    1734074290
    Нужен плеймекер, а не нап, моменты создавать некому и хватит уже божится на бестолкового Облякова, который нихера ничего не может куда его не пихай
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    serhio80
    1734077697
    А что, бан сняли уже?)
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    Yegres
    1734081137
    В толковом тренере лучше бы заинтересовались
    Ответить
    Интерес
    1734084069
    Эх,были же времена,когда главное,что было в ЦСКА-поиск,трансфер и выращивание молодых игроков!А во т тогда и продавать можно было.А сейчас единственная,да и то-случайная,-Файзуллаев.ВСе остальные приобретения-предпенсионного возраста.Не думаю,что молодёжь дороже этого интернационального хлама.У власти и финансирования команды-временщики.
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    Борис34684
    1734091141
    Похоже утка, сначала надо бан снять а уже потом думать о приобретении. Да и судя по возрасту игрока с трудом вериться в приобритение переростка.
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    темирхан
    1734100768
    зачем вообще про ЦСКА писать? клуб не может покупать игроков и вообще подписывать до лета 2026!!! ЗАЧЕМ эти УТКИ!!!?????
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