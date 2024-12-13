ЦСКА заинтересован в колумбийском форварде «Ривер Плейт»

ЦСКА проявляет интерес к нападающему Мигелю Борхе, сообщает mdz. Стоимость трансфера 31-летнего колумбийца из «Ривер Плейт» с 1 января составляет 4 миллиона долларов.

В последнее время Борха потерял место в основе аргентинского клуба и выходит в основном на замену. Игрок намерен поговорить с главным тренером «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо, чтобы понять планы специалиста, прежде чем ответить на приглашение ЦСКА.

Борха провел в этом году 47 матчей за клуб, забил 31 гол, отдал 4 передачи.

Его контракт с нынешним клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Transfermarkt оценивает Борху в 4,5 миллиона евро.

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