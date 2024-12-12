Долги «Химок» близки к миллиарду, клуб на грани банкротства

Инсайдер Иван Карпов рассказал о ситуации в «Химках».

Ранее стало известно, что бизнесмен Туфан Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ. В задержании участвовали 2 машины ОМОНа.

10 декабря в офисах его компании прошли обыски. В этот день предприниматель перестал выходить на связь.

«Химки» после 18 туров РПЛ занимают 13-е место в чемпионате России с 16 очками.

«Химки» задолжали под миллиард рублей, клубу грозит банкротство: сюда входят задолженности по зарплате + премиальным (46 игроков в заявке: оклад Антона Заболотного 5 миллионов рублей в месяц, Франка Артиги – 3 миллиона рублей в месяц), трансферам (за Лукаса Веру – 1 миллион евро), судам (Бесарду Сабовичу – 450 тысяч евро), тем самым сырникам и многому другому.

Общая сумма долга более 900 миллионов рублей. Плюс еще несколько сотен мультов обязательств от Туфана Садыгова на следующий год, типа интерната для академии. Чтобы завершить сезон в текущем составе (до июня 2025-го) «Химкам» потребуется не менее 1,4 миллиарда (это без зимнего усиления и покрытия долга).

Последствием уголовного преследования Садыгова по обвинению в мошенничестве может стать признание «Химок» банкротом. Этот вариант, среди прочего, рассматривается руководством Московской области, которое через УОР №5 «Мастер-Сатурн» является одним из учредителей клуба.

Хотя учитывая, что суд отпустил Садыгова под домашний арест, – может, инвестор «Химок» еще и выкарабкается. А вместе с ним и подмосквичи спасутся от разорения. Не зря же Туфан пережил ярость Владимира Путина, когда его компании сорвали сроки проектировки трассы Керчь – Симферополь в 2016-м. Мощный чел», – написал Карпов.

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