Бышовец: «У «Краснодара» есть основания говорить про судейство, есть двойные стандарты»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал жалобы «Краснодара» на судейство.

«Я думаю, что основания у «Краснодара» говорить про судейство есть. Чувствуются двойные стандарты. К примеру, матч «Краснодара» и «Локомотива», моменты Кевина Ленини и Баринова. В одном и другом случае была грубая игра, в одном случае была жeлтая карточка, во втором нет. Это как основание. В целом о судействе можно говорить, если мы хотим найти худшего игрока, не очень оправдавшего ожидания.

Я думаю, что сегодня у нас такая кандидатура есть, и она уже продолжительное время вызывает удивление, а мы не можем с этим справиться. Худшими у нас, к сожалению, на футбольном поле являются судьи. В первую очередь именно арбитры должны служить зрелищу, но они не оправдывают уровень профессионализма и, думаю, в какой-то степени даже вызывают определeнное подозрение», – сказал Бышовец.

«Краснодар» лидирует в таблице.

Турнир возобновится 1-2 марта.

У команды 0 трофеев в истории.

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