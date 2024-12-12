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    • Бышовец: «У «Краснодара» есть основания говорить про судейство, есть двойные стандарты»

    Бышовец: «У «Краснодара» есть основания говорить про судейство, есть двойные стандарты»

    Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал жалобы «Краснодара» на судейство.

    «Я думаю, что основания у «Краснодара» говорить про судейство есть. Чувствуются двойные стандарты. К примеру, матч «Краснодара» и «Локомотива», моменты Кевина Ленини и Баринова. В одном и другом случае была грубая игра, в одном случае была жeлтая карточка, во втором нет. Это как основание. В целом о судействе можно говорить, если мы хотим найти худшего игрока, не очень оправдавшего ожидания.

    Я думаю, что сегодня у нас такая кандидатура есть, и она уже продолжительное время вызывает удивление, а мы не можем с этим справиться. Худшими у нас, к сожалению, на футбольном поле являются судьи. В первую очередь именно арбитры должны служить зрелищу, но они не оправдывают уровень профессионализма и, думаю, в какой-то степени даже вызывают определeнное подозрение», – сказал Бышовец.

    • «Краснодар» лидирует в таблице.
    • Турнир возобновится 1-2 марта.
    • У команды 0 трофеев в истории.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Советский спорт»

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    12.12.2024 23:37
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1734036230
    Старый окраинский клеветник! "42 российских судьи – в списке ФИФА на 2025 год на обслуживание международных матчей"!!!
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    The only one
    1734062983
    И *****, и тройные. А вот намедни ещё и фас ктой- то сказал. Вообще быкам тяжко будет...
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1734066577
    А с Зенитом матч он не хочет сравнить? Чистая красная за наступ на игрока не была показана. От этих экспертов только стыд один
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