«Ростов» заинтересован в игроке «Спартака»

В ближайшее трансферное окно «Спартак» не планирует продавать 24-летнего полузащитника Михаил Игнатова, но при этом намерен отправить игрока в аренду.

По данным «Евро-Футбол.Ру», интерес к атакующему хавбеку проявляет «Ростов» и еще один неназванный клуб РПЛ.

В этом сезоне Игнатов принял участие в 9 матчах за клуб и не отметился результативными действиями.

Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

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