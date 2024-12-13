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    «Ростов» заинтересован в игроке «Спартака»

    В ближайшее трансферное окно «Спартак» не планирует продавать 24-летнего полузащитника Михаил Игнатова, но при этом намерен отправить игрока в аренду.

    По данным «Евро-Футбол.Ру», интерес к атакующему хавбеку проявляет «Ростов» и еще один неназванный клуб РПЛ.

    • В этом сезоне Игнатов принял участие в 9 матчах за клуб и не отметился результативными действиями.
    • Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 31 декабря 2025 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    13.12.2024 09:15
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    Комментарии (4)
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    oyabun
    1734073403
    Жаль очень что Михаил никак не заиграет, хотя подавал очень серьезные надежды. В этом плане чем то напоминает Давыдова, Жано Ананидзе.. Может реально где нибудь в аренде сможе перезапустить карьеру? При условии, что будет играть, а не сидеть так же в запасе.
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    zigbert
    1734075494
    А ведь были времена когда Игнатов был чуть ли не игроком основы. Отсутствие практики конечно сказывается на его игре.
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