30 лучших голов в истории сборной России. 20-11

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20. Андрей Аршавин
Отборочный матч к Евро-2008: Россия – Македония – 3:0
19. Роман Павлюченко
Отборочный матч к ЧМ-2006: Россия – Люксембург – 5:1
18. Евгений Алдонин
Товарищеский матч: Россия – Легионеры РФПЛ – 3:1
17. Алан Дзагоев
Чемпионат Европы-2012, группа: Россия – Чехия – 4:1
16. Александр Панов
Отборочный матч к Евро-2000: Франция – Россия – 2:3
15. Роман Павлюченко
Чемпионат Европы-2012, группа: Россия – Чехия – 4:1
14. Сергей Семак
Отборочный матч к Евро-2004: Россия – Албания – 4:1
13. Юрий Ковтун
Отборочный матч к ЧМ-2002: Россия – Югославия – 1:1
12. Валерий Карпин
Отборочный матч к Евро-2000: Франция – Россия – 2:3
11. Олег Шатов
Товарищеский матч: Исландия – Россия – 0:2
30 лучших голов в истории сборной России. 30-21