30 лучших голов в истории сборной России. 20-11

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20. Андрей Аршавин

Отборочный матч к Евро-2008: Россия – Македония – 3:0

19. Роман Павлюченко

Отборочный матч к ЧМ-2006: Россия – Люксембург – 5:1

18. Евгений Алдонин

Товарищеский матч: Россия – Легионеры РФПЛ – 3:1

17. Алан Дзагоев

Чемпионат Европы-2012, группа: Россия – Чехия – 4:1

16. Александр Панов

Отборочный матч к Евро-2000: Франция – Россия – 2:3

15. Роман Павлюченко

Чемпионат Европы-2012, группа: Россия – Чехия – 4:1

14. Сергей Семак

Отборочный матч к Евро-2004: Россия – Албания – 4:1

13. Юрий Ковтун

Отборочный матч к ЧМ-2002: Россия – Югославия – 1:1

12. Валерий Карпин

Отборочный матч к Евро-2000: Франция – Россия – 2:3

11. Олег Шатов

Товарищеский матч: Исландия – Россия – 0:2

30 лучших голов в истории сборной России. 30-21