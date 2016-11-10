Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

30 лучших голов в истории сборной России. 20-11

Голы представлены в виде GIF-файлов и могут загружаться дольше обычного.

20. Андрей Аршавин

Отборочный матч к Евро-2008: Россия – Македония – 3:0

19. Роман Павлюченко

Отборочный матч к ЧМ-2006: Россия – Люксембург – 5:1

18. Евгений Алдонин

Товарищеский матч: Россия – Легионеры РФПЛ – 3:1

17. Алан Дзагоев

Чемпионат Европы-2012, группа: Россия – Чехия – 4:1

16. Александр Панов

Отборочный матч к Евро-2000: Франция – Россия – 2:3

15. Роман Павлюченко

Чемпионат Европы-2012, группа: Россия – Чехия – 4:1

14. Сергей Семак

Отборочный матч к Евро-2004: Россия – Албания – 4:1

13. Юрий Ковтун

Отборочный матч к ЧМ-2002: Россия – Югославия – 1:1

12. Валерий Карпин

Отборочный матч к Евро-2000: Франция – Россия – 2:3

11. Олег Шатов

Товарищеский матч: Исландия – Россия – 0:2

30 лучших голов в истории сборной России. 30-21

Россия Россия Аршавин Андрей Алдонин Евгений Павлюченко Роман Дзагоев Алан Шатов Олег Панов Александр Ковтун Юрий Карпин Валерий Семак Сергей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
firs04
1478764073
Кажется не тот гол Юрия Ковтуна вставили, с Исландией его лучший гол в карьере
Ответить
Essence
1478782809
Если бы наши не боялись всех и вся,то забивали бы и чаще и красивее!
Ответить
Nesterenko
1478785472
В этой статье гол Аршавина явно лучший.
Ответить
ufos73
1478796184
Гол Карпина Французам, это были такие эмоции!!!.... Гусев в микрофон орал, как будто миллион выиграл )))
Ответить
luke-c1
1478800747
Где автогол Ковтуна в падении?
Ответить
KWN37
1478801902
Ковтун красава, остальные голы весьма уныло...
Ответить
Главные новости
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+