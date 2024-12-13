Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Появилась информация о перестановках в менеджменте «Крыльев Советов»

    Появилась информация о перестановках в менеджменте «Крыльев Советов»

    «Крылья Советов» близки к завершению переговоров с коммерческим директором ФНЛ Робертом Тер‑Абрамяном и его назначению на должность генерального директора, сообщает «Матч ТВ».

    Он является основным кандидатом на этот пост, вопрос состоит только в дате утверждения решения. В случае своего назначения Тер-Абрамян займется всей операционной работой клуба.

    В команду Тер‑Абрамяна может войти бывший глава совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов, которого ранее называли кандидатом на пост генерального директора «Крыльев Советов».

    Ранее пресс‑служба правительства Самарской области заявила, что нынешний генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев в настоящее время сохраняет свою должность и занимается стратегическими задачами по оптимизации работы клуба.

    • «Крылья Советов» после 18 туров набрали 18 очков и занимают 10-е место в РПЛ.
    • Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.
    • Федорищев обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Также он просил проверить сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с «Крыльями Советов».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    «Клубу кабзда»: инсайдер дал прогноз на будущее «Крыльев Советов»
    Орлов – о ситуации вокруг «Крыльев»: «Это же бандитизм!» 2
    10 самых подешевевших игроков РПЛ – представителей «Зенита» больше всех 6
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2024 11:13
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Цугундeр
    1734080302
    ..руководитель спонсорских проектов «Спартака» Роберт Тер-Абрамян.2017 год) Понятно, где и кто трюфеля свои спасает.)
    Ответить
    Интерес
    1734087607
    Абрамян дорогу строил,Саркисян по ней ходил,Мкртчян его зарезал, а Сперцян похоронил.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734095628
    Напоминает рейдерский захват
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 