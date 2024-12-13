Появилась информация о перестановках в менеджменте «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» близки к завершению переговоров с коммерческим директором ФНЛ Робертом Тер‑Абрамяном и его назначению на должность генерального директора, сообщает «Матч ТВ».

Он является основным кандидатом на этот пост, вопрос состоит только в дате утверждения решения. В случае своего назначения Тер-Абрамян займется всей операционной работой клуба.

В команду Тер‑Абрамяна может войти бывший глава совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов, которого ранее называли кандидатом на пост генерального директора «Крыльев Советов».

Ранее пресс‑служба правительства Самарской области заявила, что нынешний генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев в настоящее время сохраняет свою должность и занимается стратегическими задачами по оптимизации работы клуба.

«Крылья Советов» после 18 туров набрали 18 очков и занимают 10-е место в РПЛ.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.

Федорищев обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Также он просил проверить сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с «Крыльями Советов».

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов