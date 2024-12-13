Станкович развелся с женой после 23 лет в браке

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович развелся с Аной Ачимович. Как сообщает Story, пара рассталась около года назад, однако документы о разрыве брака были оформлены только недавно.

Они прожили в браке 23 года. У них родились три сына: Филип, Александр и Стефан.

46‑летний Станкович сейчас находится в новых отношениях. Его возлюбленная – словенская журналистка. Пара ждет ребенка, который будет четвертым у Станковича.

«Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками. Клуб отстает от лидера на 2 очка.

Станкович возглавил красно-белых летом 2024 года.

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