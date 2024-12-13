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    Станкович развелся с женой после 23 лет в браке

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович развелся с Аной Ачимович. Как сообщает Story, пара рассталась около года назад, однако документы о разрыве брака были оформлены только недавно.

    Они прожили в браке 23 года. У них родились три сына: Филип, Александр и Стефан.

    46‑летний Станкович сейчас находится в новых отношениях. Его возлюбленная – словенская журналистка. Пара ждет ребенка, который будет четвертым у Станковича.

    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками. Клуб отстает от лидера на 2 очка.
    • Станкович возглавил красно-белых летом 2024 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Story

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    13.12.2024 10:30
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    Комментарии (30)
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    oyabun
    1734075458
    Зачем здесь личные факты публиковать? Бомбардир - вы же не желтая пресса.
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    Айболид
    1734076993
    Вот оно тлетворное влияние "спартаковского духа" .
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    DOCTOR PENALTY
    1734077713
    Теперь точно возьмём золото! )))
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    ivany4
    1734078561
    Женитьба, рождение детей, развод - это дело сугубо личное. И подглядывать в замочную скважину - удел неадекватов. "Журналисты" перепечатывающие т.н. жареные факты лишь показывают свой низкий интеллектуальный уровень и ограниченность. Тоже самое и бомбардир, вместо спортивных новостей - сплошные слухи, скандалы, эротика, чернуха. Посмотри какую информацию представляет сми и поймешь какие люди работают в этих сми.
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    mihail200606
    1734081536
    Москва то как повлияла...))
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    Интерес
    1734083825
    Он теперь женат на "Спартаке".
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    Борис34684
    1734091260
    Самая футбольная новость.
    Ответить
    иммануил
    1734091870
    Ну, развелся, и что дальше то? Какие прогнозы? Не Бомбардир, а помойка какая то!
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    BRO_football
    1734123413
    Чё там по алиментам? Платить будет или как Сафонов?
    Ответить
    кaстрюлька
    1734162512
    Свинарня - проклятое место. Если угораздило попасть к вислоухим тушинским квадроберам, то в ближайшее время жди скандала
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