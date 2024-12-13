Семин назвал замену Промеса в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре «Спартака».

«Такая игра «Спартака» должна радовать всех болельщиков красно-белых. Команда много забивает и комбинирует на поле. Можно ли говорить о том, что место Промеса больше не пустует? «Спартак» смог найти равносильную замену Промесу в лице связки Барко и Угальде. Каждый из них может решить исход игры», – сказал Семин.

«Спартак» выиграл последние 6 матчей в РПЛ.

Команда занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 2 очка.

Экс-вингер «Спартака» 32-летний Квинси Промес сейчас выступает за клуб «Юнайтед» из Дубая.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов