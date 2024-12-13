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    Семин назвал замену Промеса в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре «Спартака».

    «Такая игра «Спартака» должна радовать всех болельщиков красно-белых. Команда много забивает и комбинирует на поле. Можно ли говорить о том, что место Промеса больше не пустует? «Спартак» смог найти равносильную замену Промесу в лице связки Барко и Угальде. Каждый из них может решить исход игры», – сказал Семин.

    • «Спартак» выиграл последние 6 матчей в РПЛ.
    • Команда занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 2 очка.
    • Экс-вингер «Спартака» 32-летний Квинси Промес сейчас выступает за клуб «Юнайтед» из Дубая.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.12.2024 09:28
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    Комментарии (7)
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    R_a_i_n
    1734072071
    Трио в атаке Промес, Барко, Угальде было бы бомбическое!
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1734078238
    За одного битого двух небитых дают?.. Не стоит преувеличивать роль Промеса в Спартаке.
    Ответить
    Интерес
    1734084637
    Промес=Барко +Угальде...это здорово.Но не тянет на полную истину.Ладно бы ещё-"восполнили,в какой-то степени,утраченный потенциал".Думаю,что роль двух повыше в совокупности,чем наркобарона.
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    Айболид
    1734086244
    Пабдо Эскобар его мог бы заменить с лёгкостью .
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    zigbert
    1734094579
    Да пока можно только гордиться и радоваться такой связкой.
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    Diminio
    1734098501
    Промес+Барко взрыв мозга
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