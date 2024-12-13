Агент Селюк прокомментировал дело Садыгова: «Мы все за Туфана»

Агент Дмитрий Селюк высказался о версии следствия по делу инвестора «Химок» Туфана Садыгова. Представителя подмосковного клуба обвиняют в мошенничестве.

«Человек инвестирует в футбол миллиарды и должен за кредиты каким-то компаниям? Смешно! Финансовые директора могли задолжать. Но не Туфан же должен был этим заниматься.

Это неприятная ситуация. Вышло так, что он будет дома. Его юристы должны поработать и закрыть эту тему. Мы все за Туфана. Порадовало решение российского суда, который не пошeл на поводу, отнeсся так, как нужно было отнестись», – заявил Селюк.

Садыгову грозит наказание сроком до 10 лет лишения свободы по статье 159 УК РФ, часть 4 – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Следствие считает, что инвестор «Химок» заключал фиктивные кредитные договоры.

Садыгову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 18 суток. Решение вступит в силу 17 декабря.

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