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    • Агент Селюк прокомментировал дело Садыгова: «Мы все за Туфана»

    Агент Селюк прокомментировал дело Садыгова: «Мы все за Туфана»

    Агент Дмитрий Селюк высказался о версии следствия по делу инвестора «Химок» Туфана Садыгова. Представителя подмосковного клуба обвиняют в мошенничестве.

    «Человек инвестирует в футбол миллиарды и должен за кредиты каким-то компаниям? Смешно! Финансовые директора могли задолжать. Но не Туфан же должен был этим заниматься.

    Это неприятная ситуация. Вышло так, что он будет дома. Его юристы должны поработать и закрыть эту тему. Мы все за Туфана. Порадовало решение российского суда, который не пошeл на поводу, отнeсся так, как нужно было отнестись», – заявил Селюк.

    • Садыгову грозит наказание сроком до 10 лет лишения свободы по статье 159 УК РФ, часть 4 – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
    • Следствие считает, что инвестор «Химок» заключал фиктивные кредитные договоры.
    • Садыгову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 18 суток. Решение вступит в силу 17 декабря.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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    13.12.2024 09:56
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    Комментарии (8)
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    Интерес
    1734073216
    Банда "туфанщиков" в свете театральных софитов.
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    7:1
    1734074626
    хорошего человека туфаном не назовут. гы-гы!
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    rash1959
    1734074700
    пора сельдюку местечко на скамье подготовить. Да только там не скамья а целаю трибуна подсудимых должна быть.
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    FRZZ
    1734079821
    Конечно надо быть за Садыгова, не будет его, не будет клуба Химки. Так , что будем за футбол. А финансовые махинации в России были, есть и будут. Туфан не первый и не последний.
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    n876
    1734080588
    Канеш вы за Туфана.Вся Химки за него. Потому как без его денег вам кирдык. Государство вам не поможет.Там все деньги на ракеты, танки и т.д. уходит. Да контрактникам платить немерено.Это вам не Великая Отечественная, когда не за деньги воевали.
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    Cleaner
    1734081963
    Селюк, "ВЫ ВСЕ" это кто? Жуликоватые хапуги-агенты???...((((((((((
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    acor94
    1734084221
    Всех агентов следом на домашний арест, а потом в тюрьму!
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