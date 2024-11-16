Стало известно, какую зарплату предлагали Дзюбе в Саудовской Аравии

Представитель форварда «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман сообщил, что игрока приглашали в Саудовскую Аравию.

«Артем действительно мог играть в Саудовской Аравии, если бы захотел. У нас был готовый оффер оттуда на два года с зарплатой в 3 миллиона долларов за сезон – не сейчас, года полтора-два назад», – сказал Гольдман.

Дзюба играл за границей только за «Адану Демирспор» в 2022 году.

Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

Контракт Дзюбы с «Акроном» истекает летом.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов