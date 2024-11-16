Стало известно, какую зарплату предлагали Дзюбе в Саудовской Аравии

Представитель форварда «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман сообщил, что игрока приглашали в Саудовскую Аравию.
«Артем действительно мог играть в Саудовской Аравии, если бы захотел. У нас был готовый оффер оттуда на два года с зарплатой в 3 миллиона долларов за сезон – не сейчас, года полтора-два назад», – сказал Гольдман.
- Дзюба играл за границей только за «Адану Демирспор» в 2022 году.
- Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Контракт Дзюбы с «Акроном» истекает летом.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов