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    • Стало известно, какую зарплату предлагали Дзюбе в Саудовской Аравии

    Стало известно, какую зарплату предлагали Дзюбе в Саудовской Аравии

    Представитель форварда «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман сообщил, что игрока приглашали в Саудовскую Аравию.

    «Артем действительно мог играть в Саудовской Аравии, если бы захотел. У нас был готовый оффер оттуда на два года с зарплатой в 3 миллиона долларов за сезон – не сейчас, года полтора-два назад», – сказал Гольдман.

    • Дзюба играл за границей только за «Адану Демирспор» в 2022 году.
    • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Контракт Дзюбы с «Акроном» истекает летом.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    FRZZ
    1731764264
    3,14дит как Троцкий агент Дзюбы.
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    FWSPM
    1731768006
    А вместо этого поехал в какой то турецкий тухляк с трудно произносимым названием
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