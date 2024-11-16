Генич: «Не жалею, что назвал Дзюбу «псиной»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на критику со стороны Артема Дзюбы.

Ранее Артем Дзюба выступил с критикой Генича.

Футболист уничижительно высказался об уровне, на котором играл Константин (Первая лига).

Генич участвовал в выходе «Амкара» в РПЛ.

«Я ровно такой же воспитанник «Спартака», как и он. Конечно, я на него не обиделся. Неважно, где я играл и с кем, но это была карьера. Моя травма и восемь операций… Не дай бог кому‑то это пережить.

Я выиграл и Вторую, и Первую лиги. Когда Артeм сидит и лепит один на один с журналистом, должен понимать, что не вокруг него крутится земля. Он думает, что он сказал, но ему никто не может ответить. Не жалею, что назвал его «футбольной псиной», – сказал Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».

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