Генич: «Не жалею, что назвал Дзюбу «псиной»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на критику со стороны Артема Дзюбы.
- Ранее Артем Дзюба выступил с критикой Генича.
- Футболист уничижительно высказался об уровне, на котором играл Константин (Первая лига).
- Генич участвовал в выходе «Амкара» в РПЛ.
«Я ровно такой же воспитанник «Спартака», как и он. Конечно, я на него не обиделся. Неважно, где я играл и с кем, но это была карьера. Моя травма и восемь операций… Не дай бог кому‑то это пережить.
Я выиграл и Вторую, и Первую лиги. Когда Артeм сидит и лепит один на один с журналистом, должен понимать, что не вокруг него крутится земля. Он думает, что он сказал, но ему никто не может ответить. Не жалею, что назвал его «футбольной псиной», – сказал Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов