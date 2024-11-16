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    Генич: «Не жалею, что назвал Дзюбу «псиной»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на критику со стороны Артема Дзюбы.

    • Ранее Артем Дзюба выступил с критикой Генича.
    • Футболист уничижительно высказался об уровне, на котором играл Константин (Первая лига).
    • Генич участвовал в выходе «Амкара» в РПЛ.

    «Я ровно такой же воспитанник «Спартака», как и он. Конечно, я на него не обиделся. Неважно, где я играл и с кем, но это была карьера. Моя травма и восемь операций… Не дай бог кому‑то это пережить.

    Я выиграл и Вторую, и Первую лиги. Когда Артeм сидит и лепит один на один с журналистом, должен понимать, что не вокруг него крутится земля. Он думает, что он сказал, но ему никто не может ответить. Не жалею, что назвал его «футбольной псиной», – сказал Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Цугундeр
    1731766947
    )) Да оба пса. Договорняк. Ждём идиллического "принародного примирения". Кукуш и петушка. секрет этой песни.)
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