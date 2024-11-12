Дзюба заявил о деградации Генича как комментатора: «Скатился»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба выразил недовольство комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем.

«Генич играл в футбол? Как говорит классик Станислав Черчесов: «Если он играл, то я творил». Где он играл? Я вас умоляю! Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных – да, но и то скатился. Раньше он был единственный, кто хотя бы что-то может в суждениях. И то, говорят, что когда Генич играет… Вы же видели, как в медиалиге: всe проиграл, всем и вся.

Я отношусь к вам честно – и вы ко мне относитесь честно. Если я не буду приезжать на тренировки, если не буду там выполнять свое как профессионал, тогда вы мне скажете. Генич меня «убил», сказав: «Видел издалека Дзюбу на игре со «Спартаком», мне кажется, у него лишний вес». Да это у тебя лишний вес! А при мне, блин, в «Коммент-шоу» сидит, заикается и рассказывает: «Мне издалека показалось, что у тебя лишний вес». Ключевое слово – показалось. Вот это меня раздражает. Как ты смеешь это говорить? «Мне показалось, у него лишний вес». Ну это ведь прямо оскорбление меня как профессионала.

В смысле у меня лишний вес? Что, по его мнению, меня посадили в запас, я вот с таким мамоном сижу, да? Чипсы здесь лежат, кока-кола, блин, и такой говорю: «Чe это меня не ставят?» Ну как? Я, наоборот, еще больше мобилизован и жду шанса, потому что, как только меня выпустят, я должен показать, что меня держат [в команде] не зря.

Каждый должен заниматься своим делом. Мы же не лезем к ним, не подсказываем, мол, перестаньте. Это говорит Карпин, это говорит Смолов, сейчас говорю я – и таких очень много. Любого футболиста спроси, мы все плюемся от их суждений.

«Как здесь не забить?» Ну это же вообще! Да ты в жизни вообще не попадешь. Ты тут даже не добежал бы никогда. Как ты можешь судить? «Нет, ну такое надо забивать». Да? Ну вот я сейчас выставлю всех и буду им давать такую передачу. Кто по мячу попадет, того буду подбрасывать и говорить: «Ах, ты же моя умничка». По мячу попадет, по мячу, а не в ворота!

Но это же правда: то, что они говорят, это ненормально. Вот я – футболист, я слежу за другими футболистами, и ты по бегу, по подходу к мячу понимаешь, кто и где это вообще. То есть у каждого игрока свой стиль бега, свой удар. Если ты профессиональный комментатор – вот хоть убейте, – нужно это понимать. Хорошо, даже если ты не понимаешь этого, ты же понимаешь, что правый защитник играет здесь, а левый защитник – здесь, да?

Но им вообще все равно! Чудак на левом фланге, а они фамилию правого защитника говорят и уже думают, что он нападающий. Ну это просто абсурд. Со Слуцким надо об этом поговорить обязательно. Вот Викторыч им скажет – и Костичек сразу замолчит, потому что уважает Слуцкого и знает, что Слуцкий его в личной беседе просто уничтожит фактами. Это правда, и все это знают.

Они даже не узнают по походке. Пока 17 повторов не наведут, они кричат: «Ударил Дзюба! Дзюба!» Уже 20 повторов, к нему зашел оператор, подсрачника дал, говорит: «Да не Дзюба!» Наводят камеру: «Ах, да… это был Лончар». И таких моментов очень много. Вы должны как-то профессионально к этому относиться.

А если что-то им скажешь, то все: фыркают. Каста какая-то, нельзя их трогать. Они и судьи – две неприкосновенные касты», – сказал Дзюба.

Генич играл в футбол в Первой лиге.

Комментатор занимался в академии «Спартака», где учился у Федора Черенкова.

Дзюба и Генич раньше приятельствовали.

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