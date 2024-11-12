Генич – после критики Дзюбы: «Ни одна псина не будет ставить под сомнение мою карьеру»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что не стыдится своей футбольной карьеры.

Ранее Артем Дзюба выступил с критикой Генича.

Футболист уничижительно высказался об уровне, на котором играл Константин (Первая лига).

Генич участвовал в выходе «Амкара» в РПЛ.

«Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб.

Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком», – написал Генич в телеграме.

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