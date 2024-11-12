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    • Генич – после критики Дзюбы: «Ни одна псина не будет ставить под сомнение мою карьеру»

    Генич – после критики Дзюбы: «Ни одна псина не будет ставить под сомнение мою карьеру»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что не стыдится своей футбольной карьеры.

    • Ранее Артем Дзюба выступил с критикой Генича.
    • Футболист уничижительно высказался об уровне, на котором играл Константин (Первая лига).
    • Генич участвовал в выходе «Амкара» в РПЛ.

    «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб.

    Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком», – написал Генич в телеграме.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.11.2024 21:14
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    Комментарии (8)
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    Spartak_forv@
    1731435873
    Не хотелось бы хоть в чем-либо соглашаться с Дзюбой,но.. Генич и вся их шайка ужасны почти без исключений.Мало того,что плохи собственно как комментаторы,так еще и заносчивые до жути
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    Kollljan
    1731436441
    Хамишь, парниша. Дзюба тебя не оскорблял! Это вы там все на матч тв - борзые зажравшиеся псы. Как только одного кто-то покритикует, так подымаете общий лай. Как сейчас, кстати.
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    andr45
    1731436732
    Все командочки равны, Все командочки для Генича важны Торгмаш 14 игр Монолит 32 Вентспилс 14 Псков-2000 1
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    Интерес
    1731438139
    Нутро гнилое полезло из всех наружу.Таков наш околофутбольный мир.
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    almanev
    1731438749
    Тут поговорка про жабу и гадюку
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