Генич – после критики Дзюбы: «Ни одна псина не будет ставить под сомнение мою карьеру»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что не стыдится своей футбольной карьеры.
- Ранее Артем Дзюба выступил с критикой Генича.
- Футболист уничижительно высказался об уровне, на котором играл Константин (Первая лига).
- Генич участвовал в выходе «Амкара» в РПЛ.
«Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб.
Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком», – написал Генич в телеграме.
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