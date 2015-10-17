«Мы должны быть чемпионом». Как ЦСКА продолжает лидировать в РФПЛ

<p><em>Одержав победу над «Уралом» (<a href="https:///online/81005" target="_blank">3:2</a>), ЦСКА увеличил отрыв от преследователей до 8 очков. Про новую роль Еременко в команде, лучшем футболе Вернблума и главные события игры ЦСКА против бывшей команды Виктора Гончаренко — в репортаже «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Минус два белоруса </strong></span></p> <p>Двумя уверенными победами над сборными Молдавии и Черногории Леонид Слуцкий выполнил все задачи, стоящие перед ним на посту тренера национальной сборной в 2015 году. Следующей точкой в календаре наставника ЦСКА значилась домашняя игра против «Урала», к которой армейцы подходили, имея пятиочковый отрыв от ближайшего преследователя — московского «Локомотива».</p> <p>Во время паузы на матчи национальных сборных, пока тренер ЦСКА добывал путевку на Евро-2016 для национальной сборной России, а большая часть основного состава защищала честь своих стран в отборочных турнирах, красно-синие провели <a href="https:///articles/445070" target="_blank">спарринг</a> с «Мордовией» на стадионе «Октябрь». Команда из Саранска неожиданно одержала победу над полуторным составом ЦСКА, но какие-то наработки перед матчем с «Уралом» армейцам все равно удалось сделать. Иначе и быть не могло — к игре с «Уралом» часть команды готовил бывший наставник этой команды Виктор Гончаренко.</p> <p>Несмотря на уход белорусского специалиста из екатеринбургского клуба в начале первенства, «Урал» отнюдь не рассыпался. К игре с ЦСКА команда подходила, одержав три победы в последних четырех играх и однажды сыграв вничью, что позволило <a href="https:///teams/ure" target="_blank">«Уралу»</a> забраться на шестое место в таблице.</p> <p>Гораздо более неприятной в преддверии матча с ЦСКА для «Урала» стала потеря другого белоруса. Юрий Жевнов получил повреждение на предматчевой тренировке, и вместо него место в воротах занял молодой и куда менее опытный голкипер Дмитрий Арапов. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445092854__I2V7258.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Новая роль Еременко </strong></span></p> <p>Кадровые потери армейцев перед этой встречей были не менее существенными — особенно пострадала опорная зона ЦСКА. Если Алексей Березуцкий безболезненно заменил Василия в центре обороны, возможно, некоторые болельщики армейцев даже не замечают этого изменения, то тот факт, что из-за травмы не попали в заявку на матч Дзагоев и Натхо, безусловно, должен был стать для тренерского штаба ЦСКА настоящей проблемой.</p> <p>Решение было принято творческое. Вместо Дзагоева/Натхо в пару к Вернблуму отправился Роман Еременко, залечивающий мышечную травму. И пусть финн еще не набрал былых кондиций, чтобы моментально выходить на ударные позиции и остро действовать под прессингом, он замечательно справился с ролью второго опорного полузащитника.</p> <p>Получив пространство в опорной зоне, Роман получал настоящий кайф от игры там, раздавая красивые передачи внешней стороной стопы, и принимая непосредственное участие в стартовой фазе практически каждой атаки ЦСКА.</p> <p>Порой Еременко действовал даже ниже Понтуса Вернблума — страхуя убегавшего на место правого вингера Марио Фернандеса, 25-ый номер становился одним из четырех футболистов ЦСКА, находившихся на своей части поля.</p> <p>Кстати, эта пара стала в какой-то степени реинкарнацией шведской опорной зоны «Вернблум-Эльм» — Роман и Понтус сильно друг с другом дружат и общаются между собой на шведском. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445092733__I2V7171_0.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Мы должны быть чемпионом!»</strong></span></p> <p>Матчу предшествовала минута молчания в память об ушедшем из жизни бывшем футболисте ЦСКА Сергее Филиппенкове. И ровно минуты после стартового свистка хватило ЦСКА, чтобы открыть счет в матче. Центральный атакующий полузащитник ЦСКА Кирилл Панченко сделал себе подарок ко дню рождению, забив гол в ворота Арапова уже на второй минуте поединка.</p> <p>И уже через несколько минут над стадионом прозвучал заряд: «Мы должны быть чемпионом!», который футболисты не слышали давно, но сейчас снова ставший актуальным.</p> <p>Забив быстрый гол, <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> включил режим пониженного энергопотребления, из которого команду не вывел даже ответный гол «Урала». Вплоть до результативного удара Асеведо со штрафного команда из Екатеринбурга моментов практически не создавала, но после того как счет сравнялся, «Урал» выровнял игру.</p> <p>«Быстрый гол ЦСКА, конечно, немного испортил нам планы. Но после того, как мы забили, была равна. Я доволен, как играла моя команда», - говорил после матча наставник «Урала» Вадим Скрипченко. Даже во время недолгой послематчевой пресс-конференции он смог расположить к себе журналистов, находившихся в зале, и искренне поблагодарил представителей прессы за работу. «К сожалению, одна ошибка в центре поля привела к тому, что ЦСКА забил второй».</p> <p>Второй гол ЦСКА забил благодаря невероятному исполнительскому мастерству своих игроков: перехват в центре поля, быстрая передача на Думбия, стоящего на линии штрафной, после чего Сейду хватает двух касаний, чтобы первым вывести себя один на один с вратарем, а вторым — отправить его в ворота мимо вратаря. И сейчас болельщики ЦСКА уже начали надеяться, что наставника «Ромы» Руди Гарсию не уволят до зимнего перерыва. Такой нападающий, как Думбия, может понадобиться новому тренеру римлян. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445092677__I2V7726.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Я играю в лучший футбол в своей жизни»</strong></span></p> <p>В перерыве на матч национальных сборных на официальном сайте ФИФА вышло замечательное <a href="http://www.fifa.com/worldcup/news/y=2015/m=10/news=all-smiles-for-wernbloom-in-russia-2708794.htm" target="_blank">интервью</a> Понтуса Вернблума. Швед, выводивший ЦСКА с капитанской повязкой в кубковой встрече с «Байкалом», рассказывал о том, как ему сейчас нравится в России.</p> <p>«Самая забавная вещь, которая мне нравится в наших фанатах — это то, как они даже в -10 раздеваются на трибунах. Ты играешь на поле, мерзнешь, и тут замечаешь, что им на трибунах хорошо», - одна из самых запоминающихся фраз того интервью. Помимо этого, интервью запомнилось еще одной фразой: «Здесь, в ЦСКА, я играю в лучший футбол в своей жизни».</p> <p>Полузащитник, для которого во времена шведского и голландского этапов карьеры нормой было забить один мяч за сезон, внес голевой вклад в ничью (<a href="https:///online/80987" target="_blank">1:1</a>) с «Локомотивом». В игре с «Уралом» Понтус откликнулся на подачу Панченко с углового, увеличив преимущество армейцев до счета 3:1. В этом сезоне больше Вернблума забили только Муса, Думбия и Тошич.</p> <p>«Легких игр у нас не бывает вообще», — жаловался после матча Леонид Слуцкий. «Даже сейчас, когда счет стал 3:1, мы пропустили второй, и спокойной концовки не получилось». Тем не менее класса армейцам хватило, чтобы довести матч до победы. Десять побед и две ничьи в двенадцати матчах — ЦСКА продолжает уверенно лидировать.</p> <p><strong><a href="https:///video/333" target="_blank">Видеогалерея матча ЦСКА - "Урал"</a></strong></p> <p><strong><a href="https:///articles/445445" target="_blank">Александр Тарханов: «Перед «Уралом» стоит задача обезопасить себя от неприятностей»</a></strong></p>