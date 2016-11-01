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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Скрипченко покинул «Урал» после скандального матча. Черчесов огласил новый список сборников. Дайджест событий дня

Скрипченко покинул «Урал» после скандального матча. Черчесов огласил новый список сборников. Дайджест событий дня

У клубов РФПЛ может появиться возможность видеоповтора в следующем сезоне

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что в следующем сезоне команды чемпионата России в спорных ситуациях смогут прибегать к видеоповторам.

– Еще одна резонансная тема – система «видеогол», которая в виде эксперимента есть в ряде европейских стран. Ведь не так давно в матче «Краснодара» и «Амкара» произошел эпизод, в котором понять, пересек ли мяч линию ворот, не удалось не только арбитрам – истину не установил и видеоповтор. Как РФПЛ планирует работать в этом направлении?

– Это глобальная тема. Мы рассматривали ее на заседаниях в РФПЛ, на комитете по стратегии лиги. Вопросов и предложений, связанных с новыми технологиями, много. Есть даже такое предложение, за которое многие выступают, – допустить возможность просмотра в ходе одного матча двух или трех повторов для каждой из команд. Это не нарушит динамику игры. Кроме того, речь идет о моментах, что называется, «на тоненького» – прежде всего, взятии ворот, предъявлении красной карточки, явного положения «вне игры». Мы это все обоснуем и совместно с РФС вынесем на обсуждение исполкома. И если там посчитают нужным, примем такое решение.

– Когда возможность просмотра двух-трех повторов может быть реализована в матчах РФПЛ?

– Речь идет не об этом, а о следующем сезоне. У клубов может появиться возможность видеоповтора. Разумеется, такое решение может быть принято только по согласованию с РФС.

Иско продлит контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Иско продлит контракт с клубом до 2022 года, утверждает Cadena Ser. Текущее соглашение футболиста рассчитано до 2018 года. В текущем сезоне на его счету два гола в семи матчах чемпионата Испании, из которых он только два провел полностью.

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Нигматуллин: «Главная задача ростовчан – достойно проиграть»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ростовом». По мнению Нигматуллина, все, на что могут рассчитывать россияне – это достойное поражение.

«Вполне вероятно, что сценарий повторится. У «Атлетико» потенциал очень высок. Что же касается «Ростова», то, как вы знаете, они всухую проиграли в Перми, поэтому команда находится не в лучшем состоянии. Очень сложно будет бороться с таким гигантом, как команда Диего Симеоне. Думаю, «Ростов» с Бердыевым не сотворит такого чуда, что его «Рубин» в свое время в Барселоне. Задача ростовчан – проиграть достойно», – сказал Нигматуллин.

Скрипченко покинул «Урал» после скандального матча с «Тереком»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера, передает корреспондент «Бомбардира» Павел Зорапетян. Клуб был настроен на продолжение сотрудничества, однако специалист принял решение об уходе из команды. После 12-ти туров «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков.

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Черчесов огласил список тех, кто вызван в национальную сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил список из 24-х футболистов, которые получат вызов в национальную команду для подготовки к товарищеским встречам с Катаром и Румынией. Игры пройдут 10 и 15 ноября соответственно.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев («Ростов»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА), Виктор Васин («Уфа»), Иван Новосельцев («Зенит»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров (оба – «Спартак»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Локомотив»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков, Павел Могилевец (оба – «Зенит»), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»).

Нападающие: Максим Канунников («Рубин»), Александр Кокорин («Зенит»), Дмитрий Полоз («Ростов»).

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«Интер» уволил де Бура

Руководство «Интера» уволило с должности главного тренера Франка де Бура. Временно исполняющим обязанности назначен Стефано Векки.

Де Бур возглавил миланский клуб перед началом нынешнего сезона. Под его руководством «Интер» одержал лишь четыре победы в 11-ти матчах Серии А и на данный момент располагается на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Гинер не собирается увольнять Слуцкого

Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что продолжает всецело доверять главному тренеру Леониду Слуцкому, несмотря на неудачное выступление команды в последних матчах. В 12-м туре РФПЛ армейцы потерпели поражение от «Спартака» (1:3) и теперь отстают от красно-белых и «Зенита», располагающихся на вершине турнирной таблицы, на семь очков.

«У меня доверие, вы знаете, к Леониду Викторовичу полноценное. И на предыдущий, и на данный момент, и, я надеюсь, на будущий. Бывает, люди устают. Я думаю то, что он пошел в сборную и проработал там какое-то время, тоже сказалось на его усталости», – подчеркнул Гинер в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

Карреру не беспокоит сказанное Аленичевым

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире программы «Все на матч» прокомментировал высказывания Дмитрия Аленичева о его вкладе в результаты команды.

«Я вправе говорить только о своей работе. Футболисты должны полностью отдаваться игре, и я делаю для этого все возможное. Не противопоставляю себя Аленичеву, а просто делаю свою работу. Его нашумевшее интервью меня не укололо. Если та фраза о том, что «Спартак» по-прежнему играет в его футбол, действительно была произнесена, я не считаю нужным что-то говорить на этот счет. Никаких обид ни на кого у меня нет», – сказал Каррера.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Россия ЦСКА Спартак Интер Слуцкий Леонид Черчесов Станислав де Бур Франк Каррера Массимо Скрипченко Вадим
Комментарии (2)
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Каратель помойников
1478064911
берёза,жирок и кокоша явно лишние,про дырофея подумать стоит,всё чаще и чаще ляпы допускает
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