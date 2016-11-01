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    Невызов Дзюбы в сборную России обусловлен плохим самочувствием игрока

    По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, непопадание форварда «Зенита» Артема Дзюбы в список игроков, приглашенных для подготовки к ближайшим контрольным поединкам со сборными Катара и Румынии, связан с его не очень хорошим самочувствием. Специалист отметил: нападающий играет через боль.

    «Дзюба – мы вчера разговаривали, он играет с болью. В перерыве на матчи сборных Артем будет проводить консультации по поводу здоровья. Разумеется, здорового Дзюбу мы бы хотели видеть в команде. Дзагоев, Тарасов, Смольников – эти ребята тоже не вызваны из-за травм», – сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.11.2016 15:42
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 1 ноября 2016, 19:02

      Когда Дзюбастик мотивирован,он за свой клуб и за сборную будет землю рвать из под себя лишь бы быть полезным для команды,а когда у него нет стимула,то и результата ноль,как от беззубой бабульки,только шуточки отвешивать...

      0
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      Рейтинг: +113

      Касабланка 1 ноября 2016, 18:54

      Дерево за борт:)

      0
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 1 ноября 2016, 18:37

      да ты что!!

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 1 ноября 2016, 17:49

      Шанс для других)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8121

      nik55 1 ноября 2016, 17:47

      дерево решил за зенит играть-зачем сборная

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 1 ноября 2016, 17:12

      вроде играл в основе...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 1 ноября 2016, 17:10

      вот и прояснилось, а я-то думал) а то, что Шатова нет-это логично(

      -2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 1 ноября 2016, 16:42

      Трагедия млин

      -2
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      Рейтинг: +110

      Baich 1 ноября 2016, 16:38

      Опять забухал)

      -2
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      Рейтинг: +65

      lexa52rusnnVOLGA 1 ноября 2016, 16:20

      Симулирует, лучшеб чисто молодежку набрали

      -1
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