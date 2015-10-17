Александр Тарханов: «Перед «Уралом» стоит задача обезопасить себя от неприятностей»

Советник президента "Урала" Александр Тарханов в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" рассказал о планах на сезон, будущем Александра Ерохина и посетовал на погоду в Хабаровске.

- Как команда провела перерыв на матчи сборных?

- "Урал" готовился к продолжению чемпионата в Екатеринбурге, 9 октября мы сыграли товарищеский благотворительный матч с мини-футбольным клубом "Синара", сейчас настраиваемся на встречу с ЦСКА.

- Все ли футболисты смогут сыграть против армейцев?

- Да, по крайней мере, больных у нас в команде точно нет.

- Страндберг не выйдет на поле по условиям арендного соглашения. Почему он получает так мало игрового времени?

- Это вопрос в первую очередь к тренерскому штабу. Он хорошо тренируется, однако наставник команды выпускает на поле тех, кто сильнее на данный момент.

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- Впереди у клуба очень непростой отрезок – за месяц предстоит сыграть с "Зенитом", "Спартаком", соседом по таблице в лице "Ростова" и дважды с ЦСКА. Каковы ваши ожидания от этого периода?

- Мы понимаем, что будет сложно, соперники очень серьезные. Тем не менее мы рассчитываем брать очки. Будем бороться в каждой игре.

- Что касается конкретно двух матчей с ЦСКА – в Кубке и чемпионате, что нужно сделать, чтобы отобрать у них очки в лиге и пробиться в ¼ Кубка?

- Что касается Кубка – то в отдельной игре может произойти все, что угодно. На первый план выходят самоотдача и организация игры, а также дисциплина, так что мы постараемся пройти дальше. Для того, чтобы успешно сыграть в чемпионате, нам понадобится нивелировать сильные стороны ЦСКА и сыграть креативно и нацелено в атаке, попробуем подчеркнуть их игровые слабости. Тренерский штаб готовится к этим поединкам и досконально изучает ЦСКА перед матчем в Кубке, мы будем настраиваться на победу.

- Урал не проигрывает с 22 августа. Какое психологическое состояние у команды в связи с последними успехами?

- Все очень просто – когда команда выигрывает, настроение у всех всегда хорошее.

- Были ли скорректированы в связи с ними задачи на сезон? Планирует ли клуб бороться за еврокубковые места?

- Нет, такой корректировки не произошло. На данный момент стоит задача набирать очки в каждом матче и обезопасить себя от всяких неприятностей вроде стыковых игр, а потом можно будет задумываться о более серьезных задачах.

- Почему было принято решение назначить на пост главного тренера именно Вадима Скрипченко?

- Он работал в штабе Гончаренко, и поэтому президент решил предложить ему пост исполняющего обязанности главного тренера, так как он был хорошо знаком с командой. Дальше последовала серия из трех побед, которая и сняла вопрос.

- Какая его самая сильная сторона?

- Как недавно сказал сам Скрипченко – в первую очередь это психология, мотивация футболистов.

- Что он изменил в тренировочном процессе и подготовке команды?

- Каких-то принципиальных изменений не произошло. Впрочем, появились некоторые упражнения, которые Скрипченко ввел после своего прихода. Но в целом методика подготовки команды осталась прежней.

- Ожидали ли вы от него такой успешной серии?

- Команда у нас хорошая, сыгранная, поэтому сюрпризом это не стало.

- Каковы планы на зимнее трансферное окно? Если планируется усиление, то какие позиции в первую очередь в приоритете?

- Работа ведется ежедневно, мы хотели бы приобрести игрока в группу атаки. Также хотелось бы доукомплектоваться и в центре полузащиты. Ищем мы и футболистов на другие позиции, в первую очередь, молодых и перспективных, я плотно взаимодействую с селекционной группой, в том числе мы просматриваем и матчи ФНЛ.

- Есть ли сейчас конкретные предложения по Заболотному?

- Он продолжает тренироваться с командой, более точно можно будет что-то сказать ближе к открытию трансферного окна.

- Рассчитывает ли клуб продлить контракт с Асеведо?

- Сейчас идет только первая половина чемпионата, поэтому об этом говорить еще рано. Ближе к его окончанию президент клуба обсудит со всеми игроками – продлевать их контракты или прекратить сотрудничество.

- Что насчет Мартыновича и Бурмистрова? Есть ли вероятность их выкупа?

- Пока не могу ответить на этот вопрос. По ним решение также будет приниматься в конце сезона.

- Прорыв Ерохина в этом сезоне заставил говорить о нем футбольную общественность. За счет чего он добился такой прогресса и приглашения в сборную России?

- Он всегда был очень старательным. К тому же Ерохин всегда очень внимательно слушает тренера и выполняет его установки – будь то Тарханов, Гончаренко или Скрипченко.

- Каковы, по-вашему, его дальнейшие перспективы? Готов ли будет "Урал" расстаться с ним за определенную сумму?

- Речи об его уходе не ведется. На данный момент он – игрок "Урала".

- Какова позиция клуба по отношению к проведению матчей Кубка России в начале декабря?

- Виталий Мутко уже сказал, что существует вероятность переноса матчей на весну. Если пройдем в четвертьфинал, играть в -35-40 градусов в Уфе или Хабаровске не очень хотелось бы.

- Насколько вам удобно работать с таким эмоциональным президентом клуба, как Иванов?

- Григорий Викторович – замечательный человек, с ним приятно работать. Он открытый и честный вне зависимости от того, с кем общается – с игроками, тренерами или сотрудниками клуба.

- Вмешивается ли он в работу тренерского штаба?

- Нет, он почти не посещает тренировки. После матчей нередко идет их обсуждение с главным тренером, но это абсолютно нормальная практика.

- И напоследок вопрос о вашем будущем. Есть ли возможность, что в ближайшее время вы вернетесь к работе главного тренера?

- Да, вполне. Если, конечно, предложение будет хорошим и будет меня устраивать (смеется).

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