«Реал» может продать Роналду в Азию. Скрипченко вызван в полицию из-за матча «Урал» – «Терек». Дайджест событий дня

Роналду отправится в Азию?

Не исключен вариант с продажей лидера «Реала» Криштиану Роналду в азиатский чемпионат. Президент клуба Флорентино Перес рассматривает такую возможность до момента истечения действующего контракта футболиста, то есть, до 30 июня 2021 года. Приоритетным направлением по понятным причинам является азиатский футбольный рынок. А завершить свою профессиональную карьеру футболиста Роналду может в МЛС.

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Рамос угодил в неприятную историю

Пару дней назад «Реал» уступил в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании «Сельте» (1:2), а капитан мадридского клуба Серхио Рамос постоянно вступал в конфликт с форвардом соперника Яго Аспасом, который забил гол и сделал результативный пас. При этом Рамос нецензурно оскорблял соперника, а в одном из эпизодов еще и плюнул в него. Защитнику сразу же припомнили похожий случай в 2012 году, когда он оплевал Диего Косту, выступавшего в составе мадридского «Атлетико».

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Депай перешел в «Лион»

Трансфер форварда «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая сегодня был оформлен официально. Голландец продолжит карьеру в «Лионе», а достался он французскому клубу за 16,5 миллиона евро. Еще 8 миллионов «красные дьяволы» могут заработать в качестве бонусов, а также рассчитывать на проценты от дальнейшей перепродажи. Кроме того, манкунианцы получили право первоочередного выкупа футболиста.

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Агуэро может покинуть «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» готов расстаться с Серхио Агуэро, который не вписывается в тактические схемы Хосепа Гвардиолы и часто подвержен травмам, а также не всегда дисциплинирован. Если поступит выгодное предложение, англичане могут продать аргентинца. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Реал». Действующий контракт Агуэро с клубом рассчитан до лета 2019 года.

Скрипченко даст показания в полиции

Бывший главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко, который на данный момент возглавляет «Крылья Советов», был вызван на допрос в самарскую полицию. Поводом послужила встреча между «Уралом» и «Тереком», поскольку она заинтересовала европейскую организацию по борьбе с договорными матчами. Таким образом, Скрипченко должен будет дать показания сотрудникам правоохранительных органов. Тренер же сообщил, что сможет явиться в ведомство не ранее февраля, так как в данный момент находится на зарубежных сборах с командой.

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Беленов покинет «Анжи» ради «Рубина»

Телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что вратарь «Анжи» Александр Беленов продолжит карьеру в «Рубине». Ранее сообщалось, что руководство махачкалинского клуба разрешило голкиперу самостоятельно искать новый клуб.

«Беленов близок к подписанию контракта с «Рубином». Стороны ведут переговоры. Вероятно, игрок переедет в Казань летом, по окончании сезона. Ближайшие полгода, до конца сезона, Беленов, скорее всего, проведет в «Урале»», – сообщил Арустамян.

Бруно Сезар может перейти в один из московских клубов

«Спартак» и ЦСКА настойчиво интересуются полузащитником «Спортинга» Бруно Сезаром. По сообщению португальской прессы, клубы уже сделали предложение по трансферу футболиста, которого удастся подписать со значительным повышением зарплаты. Название еще одного интересующегося клуба из России – не уточняется.

Шесть футболистов «Зенита» могут быть проданы зимой

Тренерский штаб «Зенита» готов отпустить из клуба сразу несколько игроков. По информации источника, это: Александр Рязанцев, Павел Могилевец, Николас Ломбертс, Никита Саламатов и Маурисио. Кроме того, Маурисио и Луиш Нету попали в сферу интересов «Фиорентины», а переговоры по их трансферам будут вестись на следующей неделе. Бразильца также сватают в «Ниццу» и «Бордо».