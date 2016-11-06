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    «Реал» заинтересован в Агуэро

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может покинуть клуб.

    Сообщается, что в его услугах очень заинтересован «Реал», готовый приобрести аргентинца, однако главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола не намерен отпускать игрока, поскольку рассчитывает на него в будущем.

    Еще одним препятствием является запрет на трансферы, наложенный на мадридский клуб.

    В нынешнем сезоне Агуэро провел за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    06.11.2016 00:13
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 6 ноября 2016, 10:50

      пусть в МС играет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 6 ноября 2016, 10:33

      утка 99%

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 6 ноября 2016, 09:36

      Не думаю, что это правда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 6 ноября 2016, 09:22

      Куда им 5 напа? Зидан хочет теперь опробовать новую схему 4-1-5 ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq > iron_Savior 6 ноября 2016, 09:36

      или 0-5-5 ...зачем защита , скажет Зидан, ведь лучшая защита-это нападение..)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 ноября 2016, 08:58

      В Барсу бы его Хосеп отпустил...)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2758

      BlackMurder 6 ноября 2016, 07:02

      Зачем уходить от шейхов?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq 6 ноября 2016, 06:49

      не хрен тебе там делать,Серхио,..засохнешь на скамейке у Зидана,так же как и Хамес Родригез,ожидая своего часа,когда монстры ,такие как Роналдо ,Бэйл и Бензема не наиграются в футбольчик...

      2
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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 > Atoniq 6 ноября 2016, 10:31

      Монстры? Ахахахаха .....
      Срочно смотреть футбол! Это трио абсолютно никченное. Всю игру делает полузащита. Если бы не судейский корпус и свой человек в Фифа, розовые всей командой отдыхали бы в марокко

      PS В следующие выходные эти бракованные и распиаренные неудачники будут отхватывать от первой команды мадрида

      0
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      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > LogvinovSerj13 6 ноября 2016, 13:09

      от Райо Вальекано?

      1
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > LogvinovSerj13 6 ноября 2016, 14:36

      ну они не на полном ходу сейчас,но в целом,каждый звезда в своей сборной...а вот Агуэро один из многих своей сборной,но игрок высокого класса...
      P.S. а Агуэро типо сам от своих ворот мяч хватает и через все поле голы хлещет,ему так же помогает полузащита..

      0
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      Рейтинг: +51

      Lexx1k > Atoniq 6 ноября 2016, 19:38

      агуэро сейчас лучше всех их вместе взятых... и он такой же лидер на уровне месси... а быть лидером в сборной португалии и уэельса не мудрено, а бензема вообще давно уже не в сборной. смотри футбол почаще

      0
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 6 ноября 2016, 06:44

      Супер

      -2
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      Рейтинг: +1191

      ttter 6 ноября 2016, 01:35

      Скоко в них бабок ввалили,а гном и его шайка всё равно лучше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      DISHNO 6 ноября 2016, 01:21

      Стояяять !!!

      0
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