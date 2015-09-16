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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Джеррарда обвинили в расизме. У «Матч ТВ» появился официальный логотип. Дайджест событий дня

Джеррарда обвинили в расизме. У «Матч ТВ» появился официальный логотип. Дайджест событий дня

<p><em>«Урал» скоро обретет постоянного тренера. Тьерри Анри вернулся в «Арсенал». Об этом и не только в дайджесте событий дня на «Бомбардире».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Начался групповой этап Лиги чемпионов</strong></span></p> <p>Сегодня 8 матчами стартовали соревнования в группах Лиги чемпионов. В главном для нас матче ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» (<a href="https:///online/86970" target="_blank"><strong>0:1</strong></a>). Также мадридский «Реал» разгромил донецкий «Шахтер» (<a href="https:///online/86969" target="_blank"><strong>4:0</strong></a>). А матч «Манчестер Сити» и «Ювентуса» закончился победой "Старой синьоры" (<a href="https:///online/86974" target="_blank"><strong>2:1</strong></a>)</p> <p><a href="https:///lc/news" target="_blank"><strong>Результаты остальных игр</strong></a></p> <p><a href="https:///articles?id=442495"><strong>Как ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» в Лиге чемпионов</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Скрипченко перестанет быть и.о.</strong></span></p> <p>Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что в скором времени главный тренер команды <strong>Вадим Скрипченко</strong> лишится своей приставки "и.о.".</p> <p>"Мы готовы с ним работать и дальше, нас устраивает его подход. В следующем матче он будет работать с приставкой "и.о.", но впоследствии, думаю, он от нее избавится. Повторюсь, нас устраивает то, как он работает", - заявил Иванов.</p> <p>Отметим, ранее Скрипченко работал в тренерском штабе <strong>Виктора Гончаренко</strong> в БАТЭ, "Кубани" и "Урале". Самостоятельно возглавлял "Минск", с которым выиграл Кубок Белоруссии.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Тьерри Анри вернулся в «Арсенал»</strong></span></p> <p>Знаменитый футболист стал главным тренером молодежной команды клуба.  В команде собраны игроки не старше 19 лет.</p> <p>После завершения карьеры игрока Анри некоторое время работал в качестве эксперта на телеканале Sky Sports. </p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442334535_20120212_gaf_u56_165.jpg" style="height:400px; width:720px" /></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Стало известно расписание ближайших матчей Кубка России</strong></span></p> <p>Игры 1/16 Кубка страны пройдут на следующей неделе в среду и четверг. На этой стадии команды Премьер-лиги поедут в гости к командам низших дивизионов. Самый длинный перелет предстоит «Уфе» - на Сахалин. С полным расписанием игр можно ознакомиться <strong><a href="https:///news?id=442425" target="_blank">здесь</a>.</strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия и Черногория сыграют в Москве</strong></span></p> <p>Матч отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными России и Черногории перенесен из Санкт-Петербурга в Москву. Изначально встреча должна была пройти на стадионе "Петровский", который вмещает 21 тысячу человек, но в РФС рассудили, что рациональнее использовать "Открытие Арену" на 45 тысяч.</p> <p>Матч состоится 12 октября и начнется в 19:00.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Диуф обвинил Джеррарда в расизме</strong></span></p> <p>Бывший нападающий <a href="https:///teams/liv">"Ливерпуля"</a> <strong><strong>Эль-Хаджи Диуф</strong></strong>, в настоящий момент выступающий за малайзийский "Сабах", обвинил легендарного полузащитника мерсисайдцев Стивена Джеррард<strong>а</strong> в расизме.</p> <p>"Все могли видеть, как Джеррард сделал жизнь для Марио Балотелли в "Ливерпуле" тяжелой. А я предупреждал Марио. "Ливерпуль" — это не тот клуб, который принимает темнокожих игроков дружелюбно.."</p> <p><a href="https:///news?id=442464" target="_blank"><strong>Полный текст завяления сенегальца</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Матч ТВ» получил логотип</strong></span></p> <p>Сегодня был представлен логотип начинающего вещание в ноябре телеканала "Матч ТВ". Подробнее о нем рассказал генеральный продюсер занимавшейся разработкой логотипа студии Shandesign Сергей Шанович.</p> <p>"При разработке логотипа использовались идеи шрифтов русского конструктивизма: в формах логотипа присутствуют геометричность, четкое построение, напряжение и динамика и ярко выраженная конструкция формы. В этом мы видим параллель со спортом. Кроме того, “<strong>Матч ТВ</strong>” — это канал прежде всего о российском спорте. Мы наследники графики конструктивизма. Этот стиль в искусстве абсолютно точно наш, русский, родной. И когда вы видите логотип “Матч ТВ”, то точно понимаете, что этот канал о российском спорте", – сказал он.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442352718__Xvofp9Effs.jpg" style="height:340px; width:604px" /></p>

Лига чемпионов Весь мир ЦСКА Арсенал Урал Анри Тьерри Диуф Эль-Хаджи Джеррард Стивен Скрипченко Вадим
Комментарии (5)
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Ronaldinho R10
1442358652
Что-то совочком попахивает логотип =)))
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OritanVovka
1442383745
Надо было называть "МАТ тв". И сразу понятно что именно про Российский футбол ))
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Antilimit
1442427595
Тварь чернозадая,да как ты посмел гнать свою ересь на СтивиДжи?!
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