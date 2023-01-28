Тренер «Динамо» Мн Скрипченко обзвонил фанатов и призвал покупать абонементы

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко лично позвонил нескольких болельщикам команды и призвал их покупать сезонные абонементы.

«Мы решили креативно подойти к продаже абонементов на новый сезон.

Главный тренер команды Вадим Скрипченко и защитник Сергей Политевич позвонили болельщикам и попытались убедить их приобрести абонементы! Получилось или нет – смотрите в видео», – написали минчане.

В прошлом сезоне чемпионата Белоруссии «Динамо» финишировало 4-м.

Скрипченко пришел в «Динамо» зимой из «Минска».

Тренер работал в РПЛ с «Уралом», «Крыльями Советов», «Анжи».

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